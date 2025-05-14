Как подорожали продукты питания в апреле и сколько стоит приготовить борщ

Цены на овощи меняются из-за увеличения объемов как отечественного урожая, который постепенно появляется в продаже, так и благодаря поступлению импортных ранних овощей на рынок.

Факты ICTV узнавали, как подорожали продукты питания в апреле и какие из товаров выросли в цене больше всего.

Как изменились цены на продукты питания в апреле: Госстат

Согласно данным Госстата, в апреле больше всего подорожали такие товары: репчатый лук — его цена выросла на 22,92% (с 15,66 грн в марте до 19,25 грн в апреле), свекла — на 17,85% (с 23,75 грн до 27,99 грн), яблоки — на 11,31% (с 41,64 грн до 46,35 грн), свинина — на 9,84% (с 193,68 грн до 212,72 грн), а белокочанная капуста — на 6,58% (с 46,65 грн до 49,72 грн).

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Также существенно подорожало куриное филе (+4,66%) и тушки курицы (+3,37%). Меньший рост цен наблюдался на пшеничный хлеб, вареные колбасы, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, сметану, морковь и картофель.

В то же время незначительно подешевели рис, батон и мягкие жирные сыры. Цены на пшеничную муку и сливочное масло остались почти без изменений.

Что с ценами на продукты в Украине: как изменилась стоимость мяса

По данным УКАБ, в течение последнего месяца цены на мясную продукцию продолжают расти. Больше всего подорожала свинина — особенно ошеек, который сейчас стоит 330 грн за килограмм, что на 20% больше, чем раньше.

Ожидать быстрого удешевления не стоит, ведь предложение свинины на внутреннем рынке снизилось из-за сокращения поголовья: по состоянию на 1 апреля оно составило 4,6 млн — на 11% меньше, чем в прошлом году.

Это подтверждает и уменьшение объемов мясного производства — за первый квартал 2025 года убойная масса животных составила 162,9 тыс. тонн, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время впервые с октября 2023 года зафиксировано увеличение импорта свинины: в марте ввезли 1 264 тонны, в апреле — 1 081 тонну.

Стоимость говядины также выросла, что связано с повышением цен на свинину и сокращением поголовья крупного рогатого скота. Что касается яиц, то существенное снижение цен пока не наступило, однако ожидается в ближайшее время с потеплением.

Как изменился индекс борща

По данным УКАБ, чтобы приготовить борщ на 3 литра воды, нужно:

250 г капусты,

500 г свеклы,

300 г картофеля,

150 г моркови,

100 г лука,

2 столовые ложки томатной пасты,

30 мл растительного масла,

500 г свиных ребер,

соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Его приготовление обойдется в 222 грн, что на 52% больше, чем в прошлом году. Если же добавить к блюду два ломтика батона (50 г), ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), полная стоимость порции возрастет до 232 грн. Для сравнения: в прошлом месяце аналогичный набор стоил 195 грн.

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