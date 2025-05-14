Як здорожчали продукти харчування у квітні та скільки коштує приготувати борщ

Ціни на овочі змінюються через збільшення обсягів як вітчизняного врожаю, що поступово з’являється у продажу, так і завдяки надходженню імпортних ранніх овочів на ринок.

Факти ICTV дізнавалися, як здорожчали продукти харчування у квітні та які з товарів зросли в ціні найбільше.

Як змінилися ціни на продукти харчування у квітні: Держстат

Відповідно до даних Держстату, у квітні найбільше здорожчали такі товари: ріпчаста цибуля — її ціна зросла на 22,92% (з 15,66 грн у березні до 19,25 грн у квітні), буряк — на 17,85% (з 23,75 грн до 27,99 грн), яблука — на 11,31% (з 41,64 грн до 46,35 грн), свинина — на 9,84% (з 193,68 грн до 212,72 грн), а білокачанна капуста — на 6,58% (з 46,65 грн до 49,72 грн).

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Також суттєво подорожчало куряче філе (+4,66%) і тушки курки (+3,37%). Менше зростання цін спостерігалося на пшеничний хліб, варені ковбаси, морожену рибу, пастеризоване молоко, сметану, моркву та картоплю.

Водночас незначно подешевшали рис, батон і м’які жирні сири. Ціни на пшеничне борошно та вершкове масло залишилися майже без змін.

Що з цінами на продукти в Україні: як змінилася вартість м’яса

За даними УКАБ, протягом останнього місяця ціни на м’ясну продукцію продовжують зростати. Найбільше подорожчала свинина — особливо ошийок, який нині коштує 330 грн за кілограм, що на 20% більше, ніж раніше.

Очікувати швидкого здешевлення не варто, адже пропозиція свинини на внутрішньому ринку знизилась через скорочення поголів’я: станом на 1 квітня воно становило 4,6 млн — на 11% менше, ніж торік.

Це підтверджує і зменшення обсягів м’ясного виробництва — за перший квартал 2025 року забійна маса тварин склала 162,9 тис. тонн, що на 9% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас вперше з жовтня 2023 року зафіксовано збільшення імпорту свинини: у березні ввезли 1 264 тонни, у квітні — 1 081 тонну.

Вартість яловичини також зросла, що пов’язано з підвищенням цін на свинину та скороченням поголів’я великої рогатої худоби. Що стосується яєць, то суттєвого зниження цін поки не настало, однак очікується найближчим часом із потеплінням.

Як змінився індекс борщу

За даними УКАБ, щоб приготувати борщ на 3 літри води, потрібно:

250 г капусти,

500 г буряка,

300 г картоплі,

150 г моркви,

100 г цибулі,

2 столові ложки томатної пасти,

30 мл олії,

500 г свинячих ребер,

сіль, перець і лавровий лист до смаку.

Його приготування обійдеться в 222 грн, що на 52% більше, ніж торік. Якщо ж додати до страви дві скибочки батона (50 г), ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), повна вартість порції зросте до 232 грн. Для порівняння: минулого місяця аналогічний набір коштував 195 грн.

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