Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

От удостоверений до социальных льгот: Кабмин принял изменения для поддержки ветеранов

військові мобілізація зсу армія

Кабинет министров Украины принял ряд изменений в действующие постановления, которые существенно упрощают жизнь ветеранов, ветеранок и семей погибших военнослужащих.

Ключевые нововведения

Электронное удостоверение ветерана отныне официально признано полноценным документом, подтверждающим статус участника боевых действий. Это значительно облегчает доступ к государственным услугам и льготам. Бумажную версию удостоверения можно будет оформить по желанию.

Дети погибших защитников в возрасте до 14 лет смогут получать льготы, даже если временно проживают за пределами Украины.

Сейчас смотрят

Если группа инвалидности вследствие войны была установлена с пересмотром до 1 января 2025 года, удостоверение остается действительным:

  • до 1 ноября 2025-го — для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с II или III группой инвалидности вследствие войны;
  • до 1 апреля 2026 года — для других лиц с инвалидностью вследствие войны, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица.

Людям с инвалидностью вследствие войны, у которых пересмотр группы должен был бы состояться после 1 января 2025 года, но они не смогли его пройти вовремя, срок действия удостоверения продлевается до 1 июля 2025-го.

Отныне травма приравнена к другим повреждениям здоровья, таким, как ранение, контузия, увечье или заболевание — как основание для установления инвалидности или смерти защитника или защитницы Украины.

А выписка из Единого государственного реестра ветеранов является основанием для получения или восстановления бумажного удостоверения ветерана.

Министерство по делам ветеранов получило дополнительные полномочия: отныне оно сможет самостоятельно выдавать удостоверения и льготные проездные документы участникам боевых действий, документы которых остались неоформленными из-за ликвидации соответствующих органов.

Читайте также
Почему не приходят выплаты за без вести пропавшего в 2025 году: основные причины и что делать
чому не приходять виплати за безвісти зниклого

Источник: Минветеран
ветерани, Кабмин, Льготы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь