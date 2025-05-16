От удостоверений до социальных льгот: Кабмин принял изменения для поддержки ветеранов

Кабинет министров Украины принял ряд изменений в действующие постановления, которые существенно упрощают жизнь ветеранов, ветеранок и семей погибших военнослужащих.

Ключевые нововведения

Электронное удостоверение ветерана отныне официально признано полноценным документом, подтверждающим статус участника боевых действий. Это значительно облегчает доступ к государственным услугам и льготам. Бумажную версию удостоверения можно будет оформить по желанию.

Дети погибших защитников в возрасте до 14 лет смогут получать льготы, даже если временно проживают за пределами Украины.

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Если группа инвалидности вследствие войны была установлена с пересмотром до 1 января 2025 года, удостоверение остается действительным:

до 1 ноября 2025-го — для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с II или III группой инвалидности вследствие войны;

до 1 апреля 2026 года — для других лиц с инвалидностью вследствие войны, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица.

Людям с инвалидностью вследствие войны, у которых пересмотр группы должен был бы состояться после 1 января 2025 года, но они не смогли его пройти вовремя, срок действия удостоверения продлевается до 1 июля 2025-го.

Отныне травма приравнена к другим повреждениям здоровья, таким, как ранение, контузия, увечье или заболевание — как основание для установления инвалидности или смерти защитника или защитницы Украины.

А выписка из Единого государственного реестра ветеранов является основанием для получения или восстановления бумажного удостоверения ветерана.

Министерство по делам ветеранов получило дополнительные полномочия: отныне оно сможет самостоятельно выдавать удостоверения и льготные проездные документы участникам боевых действий, документы которых остались неоформленными из-за ликвидации соответствующих органов.

Источник : Минветеран

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