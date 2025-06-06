Из-за новых квот ЕС Украина рискует потерять $3,5 млрд аграрного экспорта — Высоцкий

С 6 июня Европейский Союз вернулся в условия Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в торговле с Украиной.

Беспошлинная торговля с ЕС завершена

Это означает завершение действия автономного режима беспошлинной торговли и введение тарифных квот для 30 товарных групп.

Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 включительно, и сейчас составляют 7/12 годового объема.

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Поставки сверх этих квот подлежат таможенному налогообложению, хотя формального запрета на них нет.

На фоне этого Украина уже начала консультации с ЕС. О старте переговоров сообщил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, во время Agro Ukraine Summit.

– Мы будем стараться по крайней мере сохранить объемы, которые действовали в прошлом году, – сказал он журналистам.

В 2024 году Украина экспортировала аграрной продукции на $24,6 млрд, из которых более половины — $12,8 млрд — пришлась именно на рынок ЕС.

Среди главных рисков — ограничения на экспорт чувствительных товаров, среди которых мед, сахар, биоэтанол, мясо птицы, пшеница, соки, сливочное масло и сухое молоко.

– По нашей оценке, глобальное макроэкономическое влияние – до $3,5 млрд, – оценил последствия Высоцкий.

Сейчас квот должно хватить на июнь-июль. Но если стороны не достигнут компромисса в ближайшие месяцы, уже в августе-сентябре экспорт отдельных продуктов может остановиться.

Чиновник отметил, что хотя альтернативные рынки типа Юго-Восточной Азии перспективны, полноценно заменить 500-миллионный европейский рынок они не смогут.

Именно поэтому ЕС остается для Украины ключевым направлением.

— Обсуждаем, в частности, раздел кодов, чтобы разграничить пшеницу и муку, — поделился деталями Высоцкий относительно нового соглашения, добавив, что окончательные параметры станут известны после завершения переговоров.

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