Курс евро к гривне обновил рекорд и достиг 48,08 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс евро к гривне на 13 июня на уровне 48,0825 грн за одну европейскую валюту, что стало новым историческим максимумом.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Динамика роста евро

Согласно данным НБУ, предыдущий исторический максимум был зафиксирован 22 апреля и составлял 47,7653 грн за евро. Таким образом, менее чем за два месяца европейская валюта подорожала еще на 32 копейки.

Сейчас смотрят

С начала 2025 года курс евро к гривне демонстрирует устойчивый рост, увеличившись на 6,08 грн — с 41,9960 грн за евро до текущих 48,0825 грн. Это рост почти на 15% за полгода.

Ситуация на наличном рынке

На наличном валютном рынке ситуация еще более напряженная. С начала недели продажа евро выросла до 48,30 грн за одну европейскую валюту, тогда как покупка составляет 48,00 грн за евро. Это свидетельствует о высоком спросе на европейскую валюту среди населения.

В то же время курс гривны к доллару остается относительно стабильным и составит на 13 июня 41,4880 грн за доллар, что подтверждает, что рост евро связан прежде всего с укреплением европейской валюты на мировых рынках, а не с ослаблением гривны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.