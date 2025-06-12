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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Курс євро до гривні оновив рекорд і сягнув 48,08 грн

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Фото: Pixabay

Національний банк України встановив офіційний курс євро до гривні на 13 червня на рівні 48,0825 грн за одну європейську валюту, що стало новим історичним максимумом.

Про це повідомляє Національний банк України.

Динаміка зростання євро

Згідно з даними НБУ, попередній історичний максимум був зафіксований 22 квітня і становив 47,7653 грн за євро. Тож за менш ніж два місяці європейська валюта подорожчала ще на 32 копійки.

Зараз дивляться

Від початку 2025 року курс євро до гривні демонструє стійке зростання, збільшившись на 6,08 грн – з 41,9960 грн за євро до поточних 48,0825 грн. Це зростання майже на 15% за пів року.

Ситуація на готівковому ринку

На готівковому валютному ринку ситуація ще більш напружена. З початку тижня продаж євро зріс до 48,30 грн за одну європейську валюту, а купівля становить 48,00 грн за євро. Це свідчить про високий попит на європейську валюту серед населення.

Водночас курс гривні до долара залишається відносно стабільним і становитиме на 13 червня 41,4880 грн за долар, що підтверджує, що зростання євро пов’язане передусім із зміцненням європейської валюти на світових ринках, а не з ослабленням гривні.

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