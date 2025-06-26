Доллар стремительно падает, евро взлетел до нового рекорда — 48,64 грн

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс евро к гривне на 27 июня на уровне 48,6380 грн/EUR1.

Исторический максимум евро

Это значение стало беспрецедентным историческим максимумом, обусловленным одновременным ослаблением гривны по отношению к доллару и падением доллара к евро.

По данным НБУ, предыдущий рекордный показатель был зафиксирован совсем недавно, 25 июня, когда курс составлял 48,5084 грн/EUR1.

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С начала текущего года европейская валюта существенно укрепилась по отношению к гривне, подорожав на 4,95 грн. Курс вырос с 43,6855 грн/EUR на начало года до текущих 48,63 грн/EUR1.

На наличном валютном рынке евро также отметился значительным ростом. С начала недели стоимость европейской валюты увеличилась на 40 копеек: курс покупки достиг 48,67 грн/EUR1, а курс продажи – 48,87 грн/EUR1.

В то же время Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 27 июня на уровне 41,5852 грн/$1. Это значение отличается от показателей начала недели (41,8335 грн/$1) и начала года (41,0295 грн/$1), демонстрируя определенную коррекцию.

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