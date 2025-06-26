Долар стрімко падає, євро злетів до нового рекорду — 48,64 грн

Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс євро до гривні на 27 червня на рівні 48,6380 грн/EUR1.

Історичний максимум євро

Це значення стало безпрецедентним історичним максимумом, зумовленим одночасним послабленням гривні щодо долара та падінням долара до євро.

За даними НБУ, попередній рекордний показник було зафіксовано нещодавно, 25 червня, коли курс становив 48,5084 грн/EUR1.

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З початку поточного року європейська валюта суттєво зміцнилася відносно гривні, подорожчавши на 4,95 грн. Курс зріс з 43,6855 грн/EUR на початок року до поточних 48,63 грн/EUR1.

На готівковому валютному ринку євро також відзначився значним зростанням. З початку тижня вартість європейської валюти збільшилася на 40 копійок: курс купівлі досяг 48,67 грн/EUR1, а курс продажу – 48,87 грн/EUR1.

Національний банк України встановив офіційний курс долара США на 27 червня на рівні 41,5852 грн/$1. Це значення відрізняється від показників початку тижня (41,8335 грн/$1) та початку року (41,0295 грн/$1), демонструючи певну корекцію.

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