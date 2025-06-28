Каким будет курс доллара и евро в июле: прогноз эксперта

В июле валютный рынок будет демонстрировать взвешенную стабильность с прогнозируемыми колебаниями, обусловленными целым рядом фундаментальных факторов. Наибольшее влияние окажут как действия Национального банка, так и общая макроэкономическая ситуация.

Какими будут эти факторы и каким будет курс доллара и евро в июле — Фактам ICTV рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов.

Курс валют в Украине: факторы влияния

Итак, среди факторов, которые будут влиять на курс валют, в частности на курс доллара в июле — политика НБУ, секторальная экономика, международная поддержка, фактор безопасности.

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В июле ожидается ослабление инфляционного давления: базовый прогноз — до 0,3-0,5% в месяц. В годовом измерении это будет означать снижение до 13-14% — против почти 16% в мае.

— Такая тенденция создает предпосылки для постепенного уменьшения учетной ставки в будущем, возможно уже на следующем заседании монетарного комитета НБУ 24 июля мы это увидим, — говорит Сергей Мамедов.

Как отмечает эксперт, основным инструментом Нацбанка остается режим управляемой гибкости. Он и в дальнейшем работает как стабилизатор — сглаживает чрезмерные курсовые колебания, обеспечивает баланс между спросом и предложением валюты.

Секторальная экономика: АПК, ОПК, строительство — двигатели укрепления гривны

Реальный сектор экономики продолжает формировать базу для валютного рынка. В частности аграрный сектор сейчас перестраивается из-за возвращения ограничений и квот от ЕС. Это потребует переориентации на альтернативные рынки, что может временно повлиять на объем валютной выручки.

В то же время развитие оборонного комплекса, строительства и перерабатывающей отрасли формируют прочность украинской экономики.

Международная поддержка: объемы и ритмичность поступлений критически важны

Внешнее финансирование остается одним из ключевых источников покрытия бюджетных расходов. Очевидно, что ритмичность траншей от партнеров напрямую влияет на состояние резервов и психологические ожидания участников рынка, отмечает Сергей Мамедов.

Фактор безопасности: война как фон, а не главный двигатель курса

Военные риски, несмотря на свою непредсказуемость, пока не являются определяющим фактором курсовой динамики. Их влияние опосредовано через другие параметры: объемы экспорта, состояние инфраструктуры, инвестиционные настроения. Валютный рынок адаптировался к реалиям войны, и сейчас реагирует скорее на макроэкономическую логику, чем на заголовки в СМИ.

Евро: мировая геополитика — ключ к пониманию тренда

В отличие от доллара, курс евро в Украине в основном зависит от глобального рынка. Пара доллар/евро является индикатором геоэкономических сдвигов — от таможенной политики США до энергетических колебаний вследствие событий на Ближнем Востоке.

Если геополитическое напряжение будет расти, евро может еще больше укрепиться, до уровня 1.20. При благоприятных обстоятельствах, которыми, например, могут стать “таможенные компромиссы” США и ЕС — наоборот, ожидается снижение до уровня 1,05-1,10 доллар за евро.

Каким будет курс доллара в июле: прогноз экперта

В июле в отношении курса доллара не прогнозируются неожиданности, все будет происходить в пределах комфортных коридоров.

С учетом вышеупомянутых факторов, в июле курс доллара, вероятно, будет в пределах 41,6-42,2 грн/долл., а курс евро — в диапазоне 46,5-50,0 грн/евро.

Все изменения будут ситуативными, а не структурными. Ни одна из резервных валют не демонстрирует признаков глобальной девальвации. Их статус — якорей глобальной финансовой системы — сохраняется.

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