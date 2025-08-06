Выплаты ко Дню Независимости для УБД в 2025 году: кто получит и сколько

Ежегодно ко Дню Независимости Украины государство предоставляет разовую денежную помощь отдельным категориям граждан. Это предусмотрено законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

О размере выплат ко Дню Независимости участникам боевых действий и способах их получения читайте в нашем материале.

Кто может получить выплаты ко Дню Независимости

Порядок получения разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины и ее размер зависят от категории лица. Это касается не только участников боевых действий, которые сейчас проходят службу, но и пенсионеров, гражданских лиц с соответствующим статусом и других определенных законом категорий. Для каждой из них предусмотрена отдельная процедура получения средств и разный размер выплаты.

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Кто может получить помощь и как это сделать:

Лица, которые сейчас проходят службу и имеют статус участника боевых действий, получат выплату по месту службы. Воинские части должны подать соответствующие списки таких лиц.

Участникам боевых действий, которые уже находятся на пенсии, помощь будет начислена автоматически и выплачена вместе с пенсией в августе.

Те, кто имеет статус участника боевых действий, но не является ни военнослужащим, ни пенсионером, должны до 1 августа подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Сделать это можно несколькими способами:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦПАУ по месту жительства;

отправив заявление по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

Выплаты ко Дню Независимости для УБД: размер

Размер выплаты ко Дню Независимости для УБД в 2025 году составляет 1 000 грн. Но есть определенные исключения. Ведь кроме участников боевых действий, право на разовую денежную помощь имеют и другие лица.

Лица с инвалидностью вследствие войны получат помощь в зависимости от группы инвалидности:

I группа — 3 100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью, также получат помощь в соответствии с группой инвалидности.

Если инвалидность не установлена или это пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники (которым на момент заключения не было 18 лет), а также дети, которые родились в местах принудительного содержания родителей, то выплата составляет 1 000 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3 100 грн.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины, вдовы или вдовцы участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны (при условии, что не женились повторно), а также члены семей жертв нацистских преследований, которые имели инвалидность, получат по 650 грн.

Участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которых принудительно вывезли на работы, дети партизан, подпольщиков и других участников сопротивления нацизму в тылу врага получат по 450 грн.

Источник : Правительственный портал

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