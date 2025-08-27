Марина Терюханова, редактор ленты
Доплата учителям 2025: сумма и когда будут выплачивать
Учителям в Украине с 1 сентября 2025 года будут повышены доплаты за работу в сложных и неблагоприятных условиях. Эта надбавка предусматривает ежемесячную финансовую поддержку педагогов и направлена на стимулирование их труда и улучшение условий учебного процесса.
Размер доплаты будет зависеть от педагогической нагрузки, а ее увеличение стало частью государственной политики поддержки работников образования.
Что известно о надбавках учителям в 2025 году, кому они начисляются и когда выплачиваются — читайте на Фактах ICTV.
Доплаты учителям в 2025 году: что известно
Согласно решению Кабмина, с 1 января 2025 года ежемесячно учителям к заработной плате дополнительно начисляли тысячу гривен.
— Эта сумма устанавливалась для всех учителей общего среднего образования независимо от стажа и места расположения школы (в селе или городе), — заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Увеличение доплат учителям с 1 сентября 2025 года
С начала нового учебного года, то есть с 1 сентября 2025 года, для педагогов повышается ежемесячная доплата за работу в сложных и неблагоприятных условиях. Ее размер вырастет до 2 000 грн “на руки” (около 2 600 грн до налогообложения) и не будет зависеть от бюджетов местных общин.
Размер надбавки привязан к количеству учебных часов. Следовательно, чем больше уроков у учителя, тем больше будет доплата.
Министр образования и науки Оксен Лисовой ранее отмечал, что такая доплата в 2 000 грн будет сохранена и в 2026 году, ведь соответствующие расходы уже заложены в проекте госбюджета на следующий год.
Как получить доплату учителям
По словам главы МОН, чтобы получить доплату, учителям не нужно предпринимать никаких действий. Начисления происходят автоматически.
Решение о дополнительных начислениях было принято для поддержки педагогов, которые обучают и воспитывают молодежь даже во время войны, которая затем будет строить будущее Украины.