Учителям в Украине с 1 сентября 2025 года будут повышены доплаты за работу в сложных и неблагоприятных условиях. Эта надбавка предусматривает ежемесячную финансовую поддержку педагогов и направлена на стимулирование их труда и улучшение условий учебного процесса.

Размер доплаты будет зависеть от педагогической нагрузки, а ее увеличение стало частью государственной политики поддержки работников образования.

Что известно о надбавках учителям в 2025 году, кому они начисляются и когда выплачиваются — читайте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Доплаты учителям в 2025 году: что известно

Согласно решению Кабмина, с 1 января 2025 года ежемесячно учителям к заработной плате дополнительно начисляли тысячу гривен.

— Эта сумма устанавливалась для всех учителей общего среднего образования независимо от стажа и места расположения школы (в селе или городе), — заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Увеличение доплат учителям с 1 сентября 2025 года

С начала нового учебного года, то есть с 1 сентября 2025 года, для педагогов повышается ежемесячная доплата за работу в сложных и неблагоприятных условиях. Ее размер вырастет до 2 000 грн “на руки” (около 2 600 грн до налогообложения) и не будет зависеть от бюджетов местных общин.

Размер надбавки привязан к количеству учебных часов. Следовательно, чем больше уроков у учителя, тем больше будет доплата.

Министр образования и науки Оксен Лисовой ранее отмечал, что такая доплата в 2 000 грн будет сохранена и в 2026 году, ведь соответствующие расходы уже заложены в проекте госбюджета на следующий год.

Как получить доплату учителям

По словам главы МОН, чтобы получить доплату, учителям не нужно предпринимать никаких действий. Начисления происходят автоматически.

Решение о дополнительных начислениях было принято для поддержки педагогов, которые обучают и воспитывают молодежь даже во время войны, которая затем будет строить будущее Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.