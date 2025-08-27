Вчителям в Україні з 1 вересня 2025 року буде підвищено доплати за роботу в складних та несприятливих умовах. Ця надбавка передбачає щомісячну фінансову підтримку педагогів та спрямована на стимулювання їхньої праці та покращення умов навчального процесу.

Розмір доплати буде залежати від педагогічного навантаження, а її збільшення стало частиною державної політики підтримки освітян.

Що відомо про надбавки вчителям у 2025 році, кому вони нараховуються та коли виплачуються — читайте на Фактах ICTV.

Доплати вчителям у 2025 році: що відомо

Згідно з рішенням Кабміну, з 1 січня 2025 року щомісяця вчителям до заробітної плати додатково нараховували тисячу гривень.

– Ця сума встановлена для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця розташування школи (у селі чи місті), — заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Збільшення доплат вчителям із 1 вересня 2025 року

З початку нового навчального року, тобто з 1 вересня 2025 року, для педагогів підвищується щомісячна доплата за роботу в складних та несприятливих умовах. Її розмір зросте до 2 000 грн “на руки” (близько 2 600 грн до оподаткування) і не залежатиме від бюджетів місцевих громад.

Розмір надбавки прив’язаний до кількості навчальних годин. Отже, чим більше уроків має вчитель, тим більшою буде доплата.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий раніше наголошував, що така доплата у 2 000 грн буде збережена і в 2026 році, адже відповідні видатки вже закладені в проєкті держбюджету на наступний рік.

Як отримати доплату вчителям

За словами глави МОН, щоб отримати доплату, вчителям не потрібно робити жодних дій. Нарахування відбуваються автоматично.

Рішення щодо додаткових нарахувань було ухвалено для підтримки освітян, які навчають та виховують молодь навіть під час війни, яка потім будуватиме майбутнє України.

