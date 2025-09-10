Система пенсионных выплат постоянно обновляется, чтобы учитывать рост прожиточного минимума, уровень зарплат и экономические реалии страны. Правительство вводит меры по повышению минимальных пенсий и индексации, а также готовит реформы, которые должны укрепить второй уровень пенсионной системы.

Каким будет повышение пенсий в 2026 году, читайте в нашем материале.

Какими будут пенсии в 2026 году

Минимальная пенсия в Украине – это гарантированная государством базовая выплата для пенсионеров, достигших пенсионного возраста или имеющих право на пенсию по выслуге лет или по другим условиям.

Размер пенсий в 2026 году привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Сейчас, в 2025 году, работающие пенсионеры получают минимальную пенсию в размере 2361 грн, в то время как безработные – 3038 грн.

В проекте Бюджетной декларации на 2026–2028 годы предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть минимальной пенсии по возрасту, с 2 361 грн до 2 564 грн. Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров Украины №774 от 27 июня 2025 года, обнародованном на Правительственном портале.

Повышение пенсий пенсионерам в 2026 году: что известно

Согласно Бюджетной декларации, прогнозируемые показатели прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, предлагается установить на уровне:

2026 год – 2 564 грн,

2027 год – 2 715 грн,

2028 год – 2 859 грн.

Для сравнения, в 2025 году, согласно закону О госбюджете на 2025 год, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 грн.

Документ также содержит планы по индексации пенсий в 2026 году с 1 марта и подготовку условий для внедрения пенсионной реформы, в частности создание предпосылок для второго уровня пенсионной системы.

Что касается пенсий, то в рамках задач на 2026–2028 годы предусмотрено:

принятие мер для реализации пенсионной реформы, направленной на упорядочение системы пенсионного обеспечения, повышение ее справедливости и установление единых принципов начисления страховых пенсий для всех категорий граждан;

создание необходимых условий для запуска второго уровня пенсионной системы;

разработку подходов к определению среднесрочных показателей фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Кроме того, правительство предлагает постепенное повышение минимальной заработной платы:

с 1 января 2026 года – до 8 688 грн,

в 2027 году – до 9 374 грн,

в 2028 году – до 10 059 грн.

