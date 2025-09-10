Система пенсійних виплат постійно оновлюється, щоб враховувати зростання прожиткового мінімуму, рівень зарплат та економічні реалії країни. Уряд запроваджує заходи для підвищення мінімальних пенсій та індексації, а також готує реформи, що мають зміцнити другий рівень пенсійної системи.

Яким буде підвищення пенсій у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Якими будуть пенсії у 2026 році

Мінімальна пенсія в Україні – це гарантована державою базова виплата для пенсіонерів, які досягли пенсійного віку або мають право на пенсію за вислугою років чи за іншими умовами.

Розмір пенсій у 2026 році прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зараз, у 2025 році, пенсіонери, що працюють, отримують мінімальну пенсію в розмірі 2 361 грн, а безробітні — 3 038 грн.

У проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто мінімальної пенсії за віком, з 2 361 грн до 2 564 грн. Про це повідомляється у постанові Кабінету міністрів України №774 від 27 червня 2025 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Підвищення пенсій пенсіонерам у 2026 році: що відомо

Згідно з Бюджетною декларацією, прогнозовані показники прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, пропонується встановити на рівні:

2026 рік – 2 564 грн,

2027 рік – 2 715 грн,

2028 рік – 2 859 грн.

Для порівняння, у 2025 році, відповідно до закону Про Держбюджет на 2025 рік, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 грн.

Документ також містить плани щодо індексації пенсій у 2026 році з 1 березня та підготовку умов для запровадження пенсійної реформи, зокрема створення передумов для другого рівня пенсійної системи.

Стосовно пенсії, то у рамках завдань на 2026–2028 роки передбачено:

вжиття заходів для реалізації пенсійної реформи, що має на меті упорядкування системи пенсійного забезпечення, підвищення її справедливості та встановлення єдиних принципів нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян;

створення необхідних умов для запуску другого рівня пенсійної системи;

розробка підходів до визначення середньострокових показників фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.

Крім того, уряд пропонує поступове підвищення мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2026 року – до 8 688 грн,

у 2027 році – до 9 374 грн,

у 2028 році – до 10 059 грн.

