Украина активно поддерживает талантливых студентов, предоставляя различные виды стипендий. Помимо базовых выплат, предусмотренных для всех студентов, есть дополнительные возможности для тех, кто демонстрирует высокие академические достижения или нуждается в социальной поддержке.

Факты ICTV узнавали, когда приходит стипендия.

В какие числа приходит стипендия

Стипендию обычно выплачивают в конце месяца или в начале следующего — точный день зависит от работы бухгалтерии университета и банка. Ее размер определяется государством или самим университетом, в зависимости от вида стипендии.

Стипендии могут быть назначены как из средств государственного бюджета, так и средствами спонсоров.

С 1 сентября 2025 года Кабинет Министров Украины увеличил размер президентских стипендий для разных уровней образования:

учащиеся учреждений профессионально-технического образования будут получать до 6 320 грн в месяц;

студенты колледжей и техникумов — до 7 600 грн в месяц;

студенты университетов — до 10 000 грн в месяц;

аспиранты — до 23 700 грн в месяц.

Когда приходит стипендия: дата начисления

Стипендия студентам первого курса назначается с учетом результатов внешнего независимого оценивания (ВНО) или НМТ и является минимальной. Для продолжения получения стипендии после зимней сессии студент должен продемонстрировать успешную сдачу экзаменов, подтвердив высокий средний балл. В случае, если студент имеет право на несколько видов стипендий, ему назначается одна, с наибольшим размером, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Выпускники этого года смогут получить стипендию в размере 10 000 грн за высокие результаты НМТ. Вознаграждение будет предоставлено школьникам, набравшим от 185 баллов и выше. Также количество президентских стипендий увеличится до 400.

Студенты, которые учатся не первый год, знают, в какой день начисляется стипендия. Обычно это происходит в одно и то же время. Точная дата в разных учебных заведениях может отличаться.

