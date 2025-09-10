Коли приходить стипендія студентам: дата
Україна активно підтримує талановитих студентів, надаючи різні види стипендій. Окрім базових виплат, передбачених для всіх студентів, є додаткові можливості для тих, хто демонструє високі академічні досягнення або потребує соціальної підтримки.
Факти ICTV дізнавалися, коли приходить стипендія.
У яких числах приходить стипендія
Стипендію зазвичай виплачують наприкінці місяця або на початку наступного — точний день залежить від роботи бухгалтерії університету та банку. Її розмір визначається державою або самим університетом, залежно від виду стипендії.
Стипендії можуть бути призначені як коштом державного бюджету, так і коштами спонсорів.
З 1 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України збільшив розмір президентських стипендій для різних рівнів освіти:
- учні закладів професійно-технічної освіти отримуватимуть до 6 320 грн на місяць;
- студенти коледжів і технікумів — до 7 600 грн на місяць;
- студенти університетів — до 10 000 грн на місяць;
- аспіранти — до 23 700 грн на місяць.
Коли приходить стипендія: дата нарахування
Стипендія студентам першого курсу призначається з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або НМТ і є мінімальною. Для продовження отримання стипендії після зимової сесії студент має продемонструвати успішне складання іспитів, підтвердивши високий середній бал. Якщо студент має право на кілька видів стипендій, йому призначається одна, з найбільшим розміром, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
Цьогорічні випускники зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 грн за високі результати НМТ. Винагороду нададуть школярам, які наберуть від 185 балів і вище. Також кількість президентських стипендій зросте до 400.
Студенти, які навчаються не перший рік, знають, якого числа нараховується стипендія. Зазвичай це відбувається в той самий час. Точна дата в різних навчальних закладах може відрізнятися.