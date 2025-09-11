Международный валютный фонд предполагает, что в 2026–2027 годах финансовые потребности Украины могут значительно превысить официальные оценки Киева.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, разница в оценках возникла во время очередного визита миссии МВФ.

МВФ о финансировании Украины до 2027 года

По словам собеседников, устранение разногласий крайне важно до того, как МВФ рассмотрит запрос на новую кредитную программу.

Если прогнозы МВФ оправдаются, тогда Украине придется ежегодно привлекать дополнительные миллиарды долларов финансовой поддержки для противодействия российской агрессии.

В то же время растут опасения относительно способности страны покрывать все большие военные расходы, учитывая, что полномасштабная агрессия России продолжается уже четвертый год без признаков завершения.

Сейчас Украина придерживается предыдущих прогнозов, согласно которым в течение двух лет необходимо привлечь до $37,5 млрд.

По данным издания, в МВФ считают, что реальная потребность может быть на $10-20 млрд больше.

Ожидается, что окончательная сумма будет согласована на следующей неделе. В издании добавили, что правительство и Министерство финансов Украины воздержались от комментариев.

Ранее миссия МВФ завершила работу в Украине. Как заявили в Минфине, стороны обсуждали необходимость подготовки новой программы, а переговоры должны продолжиться в ближайшие недели.

