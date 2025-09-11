Міжнародний валютний фонд припускає, що у 2026–2027 роках фінансові потреби України можуть значно перевищити офіційні оцінки Києва.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, різниця в оцінках виникла під час чергового візиту місії МВФ.

МВФ про фінансування України до 2027 року

За словами співрозмовників, усунення розбіжностей вкрай важливо до того, як МВФ розгляне запит на нову кредитну програму.

Якщо прогнози МВФ справдяться, тоді Україні доведеться щороку залучати додаткові мільярди доларів фінансової підтримки для протидії російській агресії.

Водночас зростають побоювання щодо здатності країни покривати дедалі більші військові витрати огляду на те, що повномасштабна агресія Росії триває вже четвертий рік без ознак завершення.

Наразі Україна дотримується попередніх прогнозів, згідно з якими протягом двох років потрібно залучити до $37,5 млрд.

За даними видання, у МВФ вважають, що реальна потреба може бути на $10-20 млрд більшою.

Очікується, що остаточну суму узгодять наступного тижня. У виданні додали, уряд і Міністерство фінансів України утрималися від коментарів.

Раніше місія МВФ завершила роботу в Україні. Як заявили в Мінфіні, сторони обговорювали потребу в підготовці нової програми, а переговори мають продовжитися в найближчі тижні.

