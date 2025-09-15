Сегодня, 15 сентября, Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Документ передается на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом сообщила глава правительства Украины Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, госбюджет сосредоточен на армии и обороне.

Расходы госбюджета-2026

Расходы госбюджета-2026 составляют 4,8 трлн грн (+415 млрд грн от 2025 года). Доходы составляют 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).

Потребность во внешнем финансировании нашей экономики составит 2 трлн 79 млрд грн.

— Приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны — денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов, — подчеркнула премьер.

Пункты госбюджета на 2026 год

На оборону правительство предлагает выделить 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), это +168,6 млрд грн к уровню 2025 года.

Не менее 44,3 млрд грн предлагается направить на отечественное производство оружия: боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

На образование в госбюджете-2026 предусматривается 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн к уровню 2025 года). Заложено:

повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% в два этапа — 30% с 1 января 2026 года, 20% с 1 сентября 2026 года;

бесплатное питание для 4,4 млн школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года;

повышение размера стипендий вдвое для более 163 тыс. студентов с 1 сентября 2026 года.

На науку предусмотрено 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 года). Этот пункт включает финансирование проектов молодых ученых и поддержку лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.

На здравоохранение правительство предлагает выделить 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 года). Это предусматривает увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (повышение до 35 тыс. грн), а также медикам прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 года);

бесплатные лекарства для граждан, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других хронических болезней;

Чекап 40+: 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья — в первую очередь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.

На пенсии в 2026 году предусматривается 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн к 2025 году). Также будет индексация пенсий.

Социальная сфера — 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн к 2025 году) — включает помощь ВПЛ, поддержку лиц с инвалидностью и протезирование, еЯсла, Пакет школьника.

Заложено и финансирование нового направления — мер по поддержке демографического развития 24,5 млрд грн, включая дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до 1 года.

Ветеранская политика и помощь с интеграцией в обществе: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 года). Компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II группы, мероприятия по поддержке ветеранов, специалисты по сопровождению ветеранов, финансирование ветеранских пространств.

Дополнительно 800 млн грн на стоматологию для ветеранов.

Развитие регионов: общие доходы общин составят 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн к 2025 г.). Межбюджетные трансферты на места из общего фонда госбюджета в 2026 году составят 289,3 млрд грн.

Поддержка бизнеса: 41,5 млрд грн. Расходы предусматривают финансирование доступных кредитов 5-7-9%, обеспечение украинцев жильем по программе «єОселя», создание индустриальных парков и другие гранты и поддержку украинских производителей.

Также предусматривается продолжение поддержки программы Brave1 для разработчиков оборонных технологий.

На агропромышленный комплекс в госбюджете-2026 предлагают 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн к 2025 году).

Это предусматривает продолжение программы грантов и компенсации процентов по кредитам производителям сельскохозяйственных товаров по программе 5-7-9%; 200 млн грн на государственную дотацию агропроизводителям в качестве компенсации до половины затрат на строительство и реконструкцию систем орошения.

На культуру — 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 года). Расходы предусматривают поддержку создания контента для утверждения национальной идентичности и укрепления национального единства.

Публичные инвестиции для восстановления и модернизации Украины — 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 года).

