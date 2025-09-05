В Украине запустили интерактивную карту, которая поможет быстро узнать, где потратить средства по программе Пакунок школяра.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Программа Пакунок школяра как финансовая поддержка от государства

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Государственной службой Украины по делам детей запустили в тестовом режиме интерактивную карту.

— Мы работаем над усовершенствованием Пакунка школяра, и запуск дашборда — важный инструмент, который будем развивать в дальнейшем. Наша задача — не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот, — отметил министр ведомства Денис Улютин.

По официальным данным, по состоянию на 5 сентября 2025 года, государственная помощь начислена уже более 103 тыс. украинских семей на общую сумму 526 млн грн, это 41% от бюджета программы Пакунок школяра.

Пакунок школяра: где потратить деньги на необходимые товары

Сейчас на интерактивном дашборде Пакунок школяра, где можно в более чем 25 тыс. торговых точках по всей Украине.

В то же время организаторы отмечают, что онлайн-карта и перечень магазинов будут постоянно обновляться, в частности из-за переименования улиц и общин.

В случае неточностей пользователям предлагают сообщать об этом через специальную Google-форму.

Как потратить Пакунок школяра

Напомним, что программа Пакунок школяра – это единовременная денежная помощь от государства в размере 5 тыс. грн на каждого первоклассника.

Благодаря этому родители или другие законные представители ребенка могут приобрести все необходимое для учебы — от канцелярских принадлежностей и книг до одежды и обуви.

Получить выплату можно даже после 1 сентября. Срок подачи заявлений на Пакунок школяра в Дії продлится до 15 ноября, использовать средства можно в течение 180 дней с момента зачисления.

