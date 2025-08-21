Ракета Фламинго прошла испытания, начнется серийное производство – Зеленский
Дальнобойная крылатая ракета Фламинго стала большим успехом украинской ракетной программы и вскоре пойдет в массовое производство.
Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о дальнобойной ракете Фламинго
По словам президента, ракеты Фламинго уже прошли испытания.
— И это пока самая успешная ракета, которая у нас есть. Она летит 3 тыс. километров, это важно, — отметил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что подробности о Фламинго обнародовать рано, ведь пока нет возможности применять их сотнями.
— До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы, — добавил президент.
На прошлой неделе в сети появилось первое фото украинской крылатой ракеты Фламинго и стало известно, что она пошла в серийное производство.
Defence Express считает, что это с большой вероятностью аналог крылатой ракеты FP-5, модель которой в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.
Основные характеристики ракеты Фламинго:
- дальность — 3 тыс. км,
- максимальная скорость — 950 км/ч,
- размах крыла — 6 м,
- максимальная масса — 6 тонн,
- масса боевой части — 1 тонна.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль назвал ракету Фламинго “очень мощным оружием” и пообещал рассказать подробности о ней, когда придет время.