Зеленский об ударах по РФ: Самые эффективные санкции – огонь на российских нефтебазах
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что точные удары по российской нефтегазовой инфраструктуре существенно ограничивают возможности Путина продолжать войну.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении.
Удары по российским НПЗ
Президент отметил, что Силы обороны Украины наносят России значительные потери на фронте, в приграничных районах и на российской территории.
– Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну, – говорит глава государства.
Он отметил, что из нефти, газа и других энергоресурсов и питается российская война.
