Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что точные удары по российской нефтегазовой инфраструктуре существенно ограничивают возможности Путина продолжать войну.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.

Удары по российским НПЗ

Президент отметил, что Силы обороны Украины наносят России значительные потери на фронте, в приграничных районах и на российской территории.

– Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну, – говорит глава государства.

Он отметил, что из нефти, газа и других энергоресурсов и питается российская война.

