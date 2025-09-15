Зарплаты учителей будут поэтапно увеличены на 50% в 2026 году
В течение 2026 года зарплаты украинских учителей будут повышены на половину.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Зарплаты учителей вырастут на 50% в 2026 году
Она отметила, что в проекте государственного бюджета заложен поэтапный рост средней зарплаты педагогов на 50%. Согласно документу:
- с 1 января оплата труда учителей увеличится на 30%;
- с 1 сентября зарплаты учителей вырастут еще на 20%.
В Министерстве финансов уточнили, что общие расходы на образование в бюджете-2026 предусмотрены на уровне 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.
Из этой суммы 183,9 млрд грн направят именно на оплату труда, включая 50-процентное повышение зарплат учителей.
Вместе с тем, в целом на пенсионные выплаты в проекте бюджета предусмотрено 1,027 трлн грн, что на 123,4 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом. В расчеты включена и индексация выплат.
Сейчас зарплаты педагогов остаются одними из самых низких в стране. По данным июля 2025 года, средняя заработная плата в сфере образования составляла 16 тыс. грн, тогда как средний показатель по Украине – 26,5 тыс. грн (до уплаты налогов).
Ранее в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство не предусматривало такого резкого повышения.
Планировался постепенный рост средней зарплаты учителя, которая должна была достичь 20 тыс. грн в течение трех лет.
Напомним, с 1 сентября 2025 года увеличена ежемесячная доплата педагогам за работу в сложных условиях.
Ее размер вырос до 2 тыс. грн (2 600 грн до уплаты налогов) и будет зависеть от количества часов.
Для сравнения: с января 2025 года эта выплата составляла 1 тыс. грн (1 300 грн до налогообложения) независимо от нагрузки, поэтому фактически она удваивается.