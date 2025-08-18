Доплата учителям в 2 тыс. грн сохранится в следующем году — Лисовой

Доплата учителям в 2 тыс. грн будет сохранена в 2026 году. Также рассматривается возможность увеличения их доходов на большую сумму.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время презентации Программы действий правительства.

Доплаты учителям в 2026 году

По его словам, в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрены средства для сохранения надбавки педагогическим работникам за работу в сложных условиях.

— Она будет выплачиваться в объеме 2 тыс. грн, — отметил Лисовой.

Он также отметил, что МОН совместно с Минфином работают над тем, чтобы предусмотреть возможность увеличения доходов педагогов на большую сумму, чем предусмотрено надбавкой.

С 1 января 2025 года всем педагогам учреждений общего среднего образования установили доплату в размере 1 300 грн (1000 грн “на руки”), независимо от их педагогической нагрузки.

А с 1 сентября эта доплата составит уже 2 600 грн (или 2 000 — “на руки”).

В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложено постепенное повышение зарплат педагогов. Планируется, что зарплата учителя составит 17 тыс. грн в 2026 году, 18,3 тыс. грн в 2027-м и 19,6 тыс. грн в 2028-м.

