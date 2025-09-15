Протягом 2026 року зарплати українських вчителів будуть підвищені на половину.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зарплати вчителів зростуть на 50% у 2026 році

Вона зазначила, що в проєкті державного бюджету закладене поетапне зростання середньої зарплати педагогів на 50%. Згідно з документом:

з 1 січня оплата праці вчителів збільшиться на 30%;

з 1 вересня зарплати вчителів зростуть ще на 20%.

У Міністерстві фінансів уточнили, що загальні видатки на освіту у бюджеті-2026 передбачені на рівні 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Із цієї суми 183,9 млрд грн спрямують саме на оплату праці, включно з 50-відсотковим підвищенням зарплат учителів.

Разом з тим, загалом на пенсійні виплати у проєкті бюджету передбачено 1,027 трлн грн, що на 123,4 млрд грн більше порівняно з 2025 роком. У розрахунки включено й індексацію виплат.

Зараз зарплати педагогів залишаються одними з найнижчих у країні. За даними липня 2025 року, середня заробітна плата у сфері освіти становила 16 тис. грн, тоді як середній показник по Україні – 26,5 тис. грн (до сплати податків).

Раніше у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд не передбачав такого різкого підвищення.

Планувалося поступове зростання середньої зарплати вчителя, яка мала досягти 20 тис. грн протягом трьох років.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року збільшена щомісячна доплата педагогам за роботу у складних умовах.

Її розмір зріс до 2 тис. грн (2 600 грн до сплати податків) і залежатиме від кількості годин.

Для порівняння: із січня 2025 року ця виплата становила 1 тис. грн (1 300 грн до оподаткування) незалежно від навантаження, тож фактично вона подвоюється.

