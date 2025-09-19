В 2026 году планируется повысить заработную плату учителям первой категории с 15 тыс. грн до 22,5 тыс. грн до налогообложения.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона Єдині новини.

Повышение зарплаты учителям в 2026 году: что запланировано

Как утверждает Пидласа, в 2026 году заложено более 50 млрд грн на увеличение зарплаты учителям.

— Я думаю, это важно. Учителя важны, особенно естественных наук. Сейчас их мало. Гораздо меньше, чем было раньше. Например, учителя первой категории, если сейчас до налогообложения зарплата 15 тыс. грн в этом году, то, по расчетам правительства, она вырастет до 22,5 тыс. грн. Я думаю, это неплохо, — сказала она.

Как объяснила Пидласа, вырастут все выплаты и льготы, привязанные к прожиточному минимуму и минимальной зарплате, которые также изменятся.

По ее словам, вырастут фиксированные выплаты, например, на пакет малыша и единовременное пособие женщинам после рождения ребенка.

Кроме того, появится выплата женщинам, которые не работают. Раньше они вообще не получали выплату при рождении ребенка, сказала Подласа. Сейчас они будут получать определенные деньги, подчеркнула глава комитета Верховной Рады.

