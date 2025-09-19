У 2026 році планують підвищити заробітну плату вчителям першої категорії з 15 тис. грн до 22,5 тис. грн до оподаткування.

Про це заявила очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону Єдині новини.

Підвищення зарплати учителям у 2026 році: що заплановано

Як стверджує Підласа, у 2026 році закладено понад 50 млрд грн на збільшення зарплати вчителям.

– Я думаю, це важливо. Вчителі важливі, особливо природничих наук. Зараз їх мало. Набагато менше, ніж було раніше. Наприклад, вчителі першої категорії, якщо зараз до оподаткування зарплата 15 тис. грн у цьому році, то, за розрахунками уряду, вона зросте до 22,5 тис. грн. Я думаю, це непогано, – сказала вона.

Як пояснила Підласа, зростуть всі виплати та пільги, які прив’язані до прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, які також зміняться.

За її словами, зростуть фіксовані виплати, наприклад, на пакунок малюка та одноразова допомога жінкам після народження дитини.

Крім того, з’явиться виплата жінкам, які не працюють. Вони раніше не отримували взагалі виплату під час народження дитини, сказала Підласа. Зараз вони отримуватимуть певні гроші, наголосила очільниця комітету Верховної Ради.

