В настоящее время педагоги остаются одной из тех категорий работников, которые, несмотря на сложность и ответственность своей работы, получают относительно небольшие доходы.

Какова средняя зарплата учителей в Украине в 2025 году и планируется ли ее повышение, читайте в нашем материале.

Какова средняя зарплата учителя в 2025 году: Госстат

В 2025 году тема низкой зарплаты учителей остается актуальной. По последним данным Госстата, средняя зарплата педагогических работников в сфере образования в настоящее время составляет 14 307 грн, что примерно на 39% меньше средней зарплаты по стране, которая равна 23 460 грн.

С 1 января 2025 года учителя получают ежемесячную доплату в размере 1 300 грн (до налогообложения) за работу в неблагоприятных условиях. Это так называемая “учительская тысяча”.

С 1 сентября 2025 года эта доплата будет увеличена до 2 600 грн (до налогообложения). Для педагогов, чья учебная нагрузка превышает ставку, сумма доплаты начисляется пропорционально.

Например, если полная ставка составляет 18 часов в неделю и соответствующая доплата составляет 1 300 грн, то при нагрузке 25 часов она увеличится до 1 805,56 грн.

Доплата начисляется также тем учителям, которые работают по совместительству или в нескольких учебных заведениях, и рассчитывается отдельно за каждое место работы.

В целом “учительскую тысячу” получают педагогические работники всех типов учреждений общего среднего образования, от начальных школ до лицеев и специальных учреждений, включая учебно-реабилитационные центры и структурные подразделения таких учреждений.

Сколько зарабатывают учителя в Украине

Размер средней зарплаты учителя в 2025 году зависит от трех основных факторов:

базового должностного оклада;

доплат;

надбавок.

В состав зарплаты входят надбавка за выслугу лет, надбавка за престижность труда, вознаграждение за добросовестный труд, пособие на оздоровление во время ежегодного отпуска, доплата за работу в неблагоприятных условиях, а также другие надбавки, такие как вознаграждение за классное руководство или проверку тетрадей.

Планируют ли повышать среднюю зарплату учителя в Украине

В 2025 году на сайте Кабинета Министров Украины была зарегистрирована электронная петиция, автором которой является Надежда Коток.

В петиции выражалось требование повысить заработную плату учителей до уровня европейских стран, в частности до $1-1,5 тыс. в месяц. Это решение набрало необходимое количество подписей для рассмотрения правительством.

В ответ на эту петицию бывший премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что повышение заработной платы учителей до такого уровня потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней.

Однако, по его словам, во время военного положения это проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны.

В то же время в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложено постепенное повышение зарплат педагогов. Планируется, что зарплата учителя составит 17 тыс. грн в 2026 году, 18,3 тыс. грн в 2027 году и 19,6 тыс. грн в 2028 году.

Это позволит частично сократить разрыв между средней зарплатой учителей и средней зарплатой по стране и повысить мотивацию педагогических работников.

