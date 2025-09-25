С приближением зимы многие украинцы, особенно пенсионеры и внутренне перемещенные лица, беспокоятся об отопительном сезоне. Из-за высоких тарифов вопрос обогрева жилья становится ключевым. Поэтому правительство решило оказать поддержку тем, кто в этом больше всего нуждается.

Что известно о денежной помощи ВПЛ на покупку дров, читайте в нашем материале.

Помощь ВПЛ для приобретения твердого топлива

Правительство приняло решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи для приобретения твердого топлива на зиму внутренне перемещенным лицам, которые являются получателями льгот или жилищных субсидий и не получили средств от международных доноров.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram по результатам выездного заседания правительства, которое состоялось в Сумах.

Она подчеркнула, что внутренне перемещенные лица, которые получают льготы или жилищные субсидии и не получили помощь от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут приобрести твердое топливо на зимний период.

Каков размер помощи ВПЛ на отопление

Средний размер такой выплаты составит около 8 000 грн. По словам Свириденко, на дополнительную поддержку смогут рассчитывать примерно 32 000 домохозяйств.

Выплаты денежной помощи ВПЛ на отопление будут осуществлены Пенсионным фондом после завершения выплат от международных организаций, что ожидается в ноябре-декабре.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что правительство предусмотрело дополнительную единовременную выплату в размере 2 000 грн для внутренне перемещенных лиц, которые непрерывно работали в течение последних шести месяцев. Эта сумма будет предоставлена в качестве дополнения к помощи на проживание.

