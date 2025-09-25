З наближенням зими багато українців, особливо пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, хвилюються про опалювальний сезон. Через високі тарифи питання обігріву житла стає ключовим. Тож уряд вирішив надати підтримку тим, хто цього потребує найбільше.

Що відомо про грошову допомогу ВПО на купівлю дров, читайте в нашому матеріалі.

Допомога ВПО для придбання твердого палива

Уряд ухвалив рішення про надання додаткової фінансової допомоги для придбання твердого палива на зиму внутрішньо переміщеним особам, які є отримувачами пільг або житлових субсидій і не отримали коштів від міжнародних донорів.

Зараз дивляться

Про це Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram за результатами виїзного засідання уряду, що відбулося в Сумах.

Вона наголосила, що внутрішньо переміщені особи, які отримують пільги або житлові субсидії, та не одержали допомогу від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, матимуть змогу придбати тверде паливо на зимовий період.

Який розмір допомоги ВПО на опалення

Середній розмір такої виплати становитиме близько 8 000 грн. За словами Свириденко, на додаткову підтримку зможуть розраховувати приблизно 32 000 домогосподарств.

Виплати грошової допомоги ВПО на опалення будуть здійснені Пенсійним фондом після завершення виплат від міжнародних організацій, що очікується у листопаді-грудні.

Крім того, Прем’єр-міністр повідомила, що уряд передбачив додаткову одноразову виплату у розмірі 2 000 грн для внутрішньо переміщених осіб, які безперервно працювали протягом останніх шести місяців. Ця сума буде надана як доповнення до допомоги на проживання.

Читайте також Опалювальний сезон у Запоріжжі 2025/2026: коли почнеться подача тепла

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.