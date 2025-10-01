Курс доллара интересует почти всех украинцев, потому что он влияет на наши сбережения, цены в магазинах и стоимость импортных товаров. Когда доллар растет, дорожает техника, электроника, топливо и некоторые продукты.

Каким будет курс доллара в октябре и какие факторы будут влиять на него, Фактам ICTV рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.

Факторы, которые будут влиять на курс доллара в октябре 2025 года

Октябрь традиционно является одним из самых динамичных месяцев для валютного рынка, и 2025 год не станет исключением. На движение курса гривны будет влиять целый ряд факторов — как внутренних, так и внешних. Их влияние может проявляться по-разному: от синергии нескольких факторов до отдельных точечных эффектов, в зависимости от экономических тенденций и геополитических событий.

Действия НБУ и монетарная политика

Национальный банк, скорее всего, и в дальнейшем будет придерживаться политики “управляемой гибкости”. Это означает, что гривна останется относительно стабильной, а колебания курса доллара в октябре 2025 года будут умеренными благодаря валютным интервенциям регулятора.

Ожидается, что спрос на иностранную валюту в октябре может немного вырасти, однако объемы интервенций НБУ вряд ли превысят $4 млрд. Такой уровень вполне приемлем, учитывая нынешние экономические и военные реалии.

— 23 октября состоится заседание монетарного комитета НБУ, где может рассматриваться вопрос изменения учетной ставки. Однако снижение ставки возможно только в случае устойчивого замедления инфляции. Сейчас ставка остается на уровне 15,5%, что помогает защищать гривну и сдерживать инфляционное давление. Сентябрьское решение оставить ставку без изменений выглядело вполне логичным, ведь именно октябрь может задать тональность для валютного рынка на весь четвертый квартал, — отметил банкир.

Бюджетные процессы и их влияние

Формирование государственного бюджета на 2026 год является еще одним определяющим фактором для валютного рынка. Документ задает ориентиры для бизнеса и экономики в целом, ведь в нем фиксируется прогнозный курс доллара и определяется уровень бюджетного дефицита.

В бюджете на 2025 год средневзвешенный курс был заложен на уровне 45 грн/1$, тогда как реальный средний курс в течение года оказался примерно на 9% ниже. На 2026 год правительство предлагает показатель 45,6 грн/1$, то есть нынешние котировки доллара примерно на 11% ниже прогноза.

Дефицит бюджета в 2024-2025 годах планировался на уровне около 1,8 трлн грн, однако фактические показатели превысили этот уровень почти на 400 млрд грн из-за разницы между реальным и заложенным в бюджет курсом. В проекте бюджета на следующий год дефицит оценивается почти в 2 трлн грн, которые планируется покрывать за счет международной помощи и внешних заимствований. Однако если курс доллара будет оставаться ниже прогнозного, правительство может столкнуться с необходимостью искать дополнительные источники поступлений.

Международная финансовая поддержка

Внешнее финансирование остается ключевым фактором для стабильности экономики и валютного рынка. Окончательные цифры и объемы помощи могут стать понятными в октябре-ноябре, во время рассмотрения бюджета в Верховной Раде.

Сейчас в проекте госбюджета заложен объем международной поддержки на уровне $46,5 млрд, исходя из прогнозного курса 45,6 грн/1$. Этот показатель имеет прямое влияние не только на бюджетные расчеты, но и на тактику валютных интервенций НБУ и общую стратегию управления валютным рынком.

Военные риски и энергетическая ситуация

С наступлением холодов возрастает угроза атак на энергетическую инфраструктуру. Масштабные повреждения электросетей могут негативно сказаться на работе бизнеса, промышленности и, соответственно, на макроэкономических показателях.

— Кроме того, ход боевых действий и дипломатические инициативы по урегулированию конфликта напрямую влияют на настроения населения и бизнеса, а следовательно — и на валютный рынок, — предупредил эксперт.

Что будет с курсом доллара в октябре

Принимая во внимание все имеющиеся факторы, прогноз курса доллара в октябре остается достаточно широким.

Курс доллара в октябре может колебаться в диапазоне 41,2-42,2 грн/1$.

Курс евро будет зависеть от соотношения евро/доллар на мировых рынках, которое ожидается в пределах 1,15-1,2, что дает основания прогнозировать котировки на уровне 47,8-49,8 грн/1€.

Ситуация на валютном рынке остается управляемой, даже несмотря на высокий уровень неопределенности. НБУ располагает достаточным количеством инструментов для поддержания относительной стабильности гривны и прогнозируемости валютного рынка. Это позволяет ожидать, что даже в неблагоприятных условиях значительных шоков для курса не произойдет.

