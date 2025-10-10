Государственная служба статистики Украины обнародовала новые данные по индексу инфляции за сентябрь 2025 года. В отчете приведены показатели изменения цен на основные товары и услуги, а также проанализировано, какие категории подорожали, а какие, наоборот, подешевели.

Изменился ли индекс инфляции в Украине и какие продукты подорожали, читайте в нашем материале.

Индекс инфляции в сентябре 2025 года

Индекс инфляции за сентябрь 2025 года на потребительском рынке по сравнению с августом составил 0,3%, а в годовом измерении — 11,9%.

Базовая инфляция (то есть без учета колебаний цен на отдельные товары, такие как продукты или энергоносители) за месяц выросла на 1,3%, а по сравнению с сентябрем 2024 года — на 11,0%.

Индекс потребительских цен в сентябре 2025 года

На рынке продовольственных товаров в сентябре зафиксировано снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,8%.

Как изменились цены на продукты:

Больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%).

Также снизились цены на яйца, сахар и рис — в пределах от 2,9% до 1,3%.

В то же время некоторые товары подорожали, в частности сало, подсолнечное масло, рыба и рыбные продукты, кисломолочная продукция, мясо, хлеб, крупы, безалкогольные напитки и сливочное масло — в пределах от 0,7% до 4,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли в целом на 1,2% (в частности, табачные изделия — на 1,4%, алкоголь — на 1,0%).

Одежда и обувь подорожали в среднем на 8,2%, причем цены на одежду поднялись на 9,1%, а на обувь — на 7,3%.

Более того, выросла стоимость образовательных услуг — в среднем на 12,4%, в частности обучение в высших учебных заведениях подорожало на 16,8%, а в средних учебных заведениях — на 8,5%.

