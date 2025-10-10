Державна служба статистики України оприлюднила нові дані щодо індексу інфляції за вересень 2025 року. У звіті наведено показники зміни цін на основні товари та послуги, а також проаналізовано, які категорії подорожчали, а які, навпаки, знизилися в ціні.

Чи змінився індекс інфляції в Україні та які продукти здорожчали, читайте в нашому матеріалі.

Індекс інфляції у вересні 2025 року

Індекс інфляції за вересень 2025 року на споживчому ринку порівняно з серпнем становив 0,3%, а в річному вимірі — 11,9%.

Базова інфляція (тобто без урахування коливань цін на окремі товари, як-от продукти чи енергоносії) за місяць зросла на 1,3%, а порівняно з вереснем 2024 року — на 11,0%.

Індекс споживчих цін у вересні 2025 року

На ринку продовольчих товарів у вересні зафіксовано зниження цін на продукти харчування та безалкогольні напої на 0,8%.

Як змінилися ціни на продукти:

Найбільше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%).

Також зменшилися ціни на яйця, цукор і рис — у межах від 2,9% до 1,3%.

Водночас певні товари подорожчали, зокрема сало, соняшникова олія, риба та рибні продукти, кисломолочна продукція, м’ясо, хліб, крупи, безалкогольні напої та вершкове масло — у межах від 0,7% до 4,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли загалом на 1,2% (зокрема, тютюнові вироби — на 1,4%, алкоголь — на 1,0%).

Одяг і взуття подорожчали в середньому на 8,2%, причому ціни на одяг піднялися на 9,1%, а на взуття — на 7,3%.

Ба більше, зросла вартість освітніх послуг — у середньому на 12,4%, зокрема навчання у вищих закладах освіти подорожчало на 16,8%, а у середніх навчальних закладах — на 8,5%.

