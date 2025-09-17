Сейчас в Украине продолжается сбор овощей, в частности картофеля, однако цены на них могут измениться уже в октябре. Пока на рынке наблюдается относительно низкая стоимость, однако окончательная цена будет зависеть от завершения сбора урожая и условий его хранения.

О том, вырастут ли цены на продукты в октябре, мы поговорили с экономистом, руководителем Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным.

Что будет с ценами на продукты в октябре 2025 года

Эксперт отметил, что прогноз цен на продукты в октябре будет зависеть от того, когда завершится сбор урожая. Сейчас он еще продолжается. К тому же стоит отметить, что в сентябре-октябре продолжается сбор яблок. По словам экономиста, по всей сезонной группе — овощах и фруктах (в частности картофеле, свекле, моркови) — сейчас наблюдаются самые низкие цены за год. Далее стоит ожидать их роста. Поэтому если планируете делать запасы — сейчас лучшее время.

— Могу сказать, что сейчас нет окончательных цифр относительно собранного урожая, пока цены остаются самыми низкими в году, — добавил эксперт.

Мы также поинтересовались прогнозами по стоимости подсолнечного масла, ведь в сети распространяется информация о низком урожае подсолнечника. Экономист объяснил, что цена масла определяется не только желанием продавцов реализовать его как можно дороже, но и спросом на товар.

— Чтобы цена сформировалась, нужны две составляющие: продавец, который хочет продать, и покупатель, у которого есть деньги, чтобы купить. В этом году социальные стандарты заморожены, у людей нет достаточных средств. Я думаю, что цена будет расти, но не ужасными темпами. Не думаю, что подсолнечное масло будет стоить 100 грн за литр, — отметил он.

Цены на продукты в октябре: вырастет ли стоимость картофеля

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко в комментарии Укринформу отметила, что средний рост посевных площадей в этом году под картофель составляет около 20%.

Это произошло в основном за счет крупных и средних хозяйств, которые расширили производство после высоких цен в прошлом сезоне. Вместе с расширением площадей аграрии сейчас фиксируют более высокую урожайность по сравнению с прошлым годом, однако большинство хозяйств еще не завершили уборку — выкопано только половину полей, поэтому окончательные оценки делать преждевременно.

Часть производителей уже оценивает прирост урожая до 30% по сравнению с прошлым годом, то есть в этом году урожай хороший – лучше прошлогоднего, но окончательно об этом говорить еще рано. В то же время, по словам Самойличенко, хороший урожай наблюдается не только в Украине, но и в Европе, что создает избыток на рынке и давит на цены. Поэтому в Украину начали завозить дешевый картофель из Польши.

Но экономист Олег Пендзин подчеркнул, что даже если в Польше оптовая цена низкая, это не значит, что на прилавках киевских магазинов она тоже будет такой. Экономист отметил, чтобы картофель из Польши попал в Киев, нужно преодолеть более 600 км.

— Расходы на логистику, в конечном итоге, лягут на покупателя. Поэтому не думаю, что он будет стоить значительно дешевле украинского. Ориентировочная цена составит около 12 грн/кг, что примерно соответствует сегодняшнему уровню цен на внутреннем рынке, — добавил он.

По словам экономиста, в прошлом году килограмм этого овоща в это же время стоил 22 грн, а сейчас — 14 грн в магазинах. На участке хозяина, который только что выкопал урожай, можно купить еще дешевле, где-то по 8-10 грн/кг. Поэтому в этом году картофель действительно значительно доступнее.

— Я думаю, что в октябре, когда урожай будет собран и распределен по хранилищам, возможно небольшое повышение цен из-за затрат на хранение, — пояснил эксперт.

Вырастут ли цены на продукты в октябре: какова будет стоимость молока и мяса

Что касается мяса, молока и яиц, Олег Пендзин подчеркнул, что на их цену существенно влияет стоимость кормов. Около 70% себестоимости — это комбикорма, в частности кукуруза. Ее будут собирать в ноябре.

— Динамику изменения цен на мясо и молочные продукты можно будет отследить после сбора кукурузы. Тогда станет понятно, сколько ее собрано и какова будет стоимость комбикормов, — подытожил экономист.

