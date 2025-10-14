Внутренне перемещенным лицам в Украине приходится преодолевать множество трудностей. Потеря дома, привычной обстановки, работы и стабильного дохода — все это создает значительные проблемы для людей, которые были вынуждены покинуть свои общины из-за войны. Многим из них приходится начинать жизнь с нуля, снимая жилье, ища новую работу и приспосабливаясь к новым условиям.

Однако государство предоставляет ВПЛ различные виды поддержки. В частности, они могут получать ежемесячные денежные выплаты на проживание, помощь на оплату жилья и коммунальных услуг, а также социальные выплаты для семей с детьми.

Когда придут выплаты ВПЛ в октябре 2025

По состоянию на 13 октября Пенсионный фонд Украины продолжает обеспечивать финансирование основных социальных выплат:

В частности, на пенсионные выплаты направлено 34,5 млрд грн, из которых 6,1 млрд грн доставлено через АО Укрпочта, а 28,4 млрд грн — через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы выделено 1,2 млрд грн, а на страховые выплаты — 1,9 млрд грн, из которых 0,7 млрд грн направлено на оплату больничных листов.

Кроме того, на государственные пособия и другие социальные выплаты перечислено 4,5 млрд грн.

В течение октября в органы Пенсионного фонда Украины обратились граждане, которым было предоставлено более 586 тысяч услуг.

В какие дни происходит финансирование ВПО в октябре

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, все социальные и пенсионные выплаты осуществляются в установленные сроки — с 4 по 25 число каждого месяца.

Именно в этот период граждане получают свои пенсии, субсидии, государственные пособия и другие причитающиеся выплаты. Таким образом, финансирование ВПЛ в октябре также состоится в эти дни.

Изменения в финансировании выплат ВПЛ за октябрь

В Пенсионном фонде сообщили, что в августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для некоторых внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий, которые получали такие выплаты в течение трех предыдущих шестимесячных периодов.

В частности, правительство приняло постановление № 1033 от 26 августа 2025 года, которым внесены изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 332 от 20 марта 2022 года). Согласно этим изменениям, выплаты будут продлены еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года.

Для определенных категорий получателей дополнительное обращение не требуется:

лица пенсионного возраста, получающие пенсию в размере не более четырех прожиточных минимумов (9 444 грн);

лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, а также дети с тяжелыми заболеваниями;

лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, а также дети с тяжелыми заболеваниями; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также молодежь из их числа в возрасте до 23 лет, включая тех, кто находится в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также их опекуны, родители-воспитатели и приемные родители.

Другие категории лиц, которые хотят продолжить получение помощи, должны подать соответствующее заявление.

Размер помощи составляет 2 000 грн на одного взрослого человека и 3 000 грн на одного ребенка или человека с инвалидностью.

Выплаты предоставляются ежемесячно на каждого члена семьи внутренне перемещенных лиц, относящихся к уязвимым категориям или имеющих низкие доходы.

Но произошел и ряд изменений. В частности, важные изменения в порядке назначения и выплаты помощи:

Расширен перечень получателей, поэтому теперь помощь могут получать военнослужащие, правоохранители и другие ВПЛ на период лечения и реабилитации после ранений или травм, полученных во время боевых действий.

Уточнены условия повторного обращения. Теперь помощь назначается на один шестимесячный период с возможностью продления в предусмотренных законодательством случаях.

Урегулирован порядок возобновления выплат для неработающих трудоспособных лиц. Таким образом, если после прекращения помощи они зарегистрировались в центре занятости или начали работать, выплаты будут возобновлены с месяца, когда были осуществлены соответствующие меры.

Средства на депозите свыше 100 тыс. грн больше не препятствуют получению помощи для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кого временно устроили в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа.

Добавлены основания для отказа, поэтому помощь может не предоставляться, если ВПЛ или член семьи сдает свое жилье в аренду, или если лицо находится за границей 30 дней подряд или 60 дней суммарно за последние шесть месяцев; в случаях наличия обоснованных причин сроки продлеваются до 60 дней подряд или 90 дней суммарно за полгода.

