Выплаты ВПЛ в октябре 2025 года будут автоматически продлены на следующие полгода (до февраля 2026 года), если заявители по-прежнему будут соответствовать установленным критериям.

Однако на право получить финансовую помощь ВПЛ повлияют усиленные проверки финансово-имущественного положения, обязательная идентификация, которую необходимо пройти до 1 октября, и прочее.

Что именно изменится для внутренне перемещенных украинцев с 1 октября 2025 года – смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Дополнительные выплаты ВПЛ с 1 октября: кто получит

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что внутренне перемещенные лица, которые непрерывно работали в течение шести последних месяцев, получат единовременную дополнительную выплату в размере 2 тыс. грн.

Между тем представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что так называемую седьмую дополнительную выплату в размере 2 тыс. грн создали для тех ВПЛ, которые после получения помощи на шестимесячный период продолжали работать или иметь доход как физические лица-предприниматели.

Это также касается тех, кто после перемещения трудоустроился или зарегистрировался как ФЛП и непрерывно работал до завершения определенного периода.

Как подчеркнули в Минсоцполитики, главная цель программы – стимулировать трудоустройство и самозанятость переселенцев трудоспособного возраста, а также – поддержать стабильный доход их семей.

Помощь ВПЛ на отопление: что известно о новых выплатах

Переселенцы из числа получателей льгот или жилищных субсидий, которые не получили финансовую помощь от международных организаций, будут иметь возможность приобрести твердое топливо для отопительного сезона.

– Средний размер выплат достигнет 8 тыс. грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 тыс. домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре, – отметила премьер Юлия Свириденко.

Помощь на проживание для ВПЛ: куда обращаться

Минсоцполитики отмечает, что для назначения помощи на проживание ВПЛ можно обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда.

Для этого можно использовать:

портал Дия;

сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или исполнительные органы сельских/поселковых/городских советов;

почту – отправить письмо в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Это пособие было создано для поддержки семей с детьми до 18 лет (или до 23, если они еще учатся), людей с инвалидностью I–III группы, семей, в составе которых есть только нетрудоспособные лица и т. п.

Для взрослых размер помощи составляет 2 тыс. грн на одного человека, для детей и лиц с инвалидностью – 3 тыс. грн.

Однако даже после регистрации на выплаты их можно потерять, если получатель перестанет соответствовать критериям.

В частности, такой человек не может находиться за границей более 30 дней, покупать жилье или автомобиль, а также иметь высокий доход и/или более 100 тыс. грн на депозите.

В случае, если соцзащита заметит, что эти критерии были нарушены, выплата помощи сразу прекратится.

Однако наличие более 100 тыс. грн на депозитном счете больше не будет препятствием для предоставления помощи детям, лишенным родительской опеки, детям-сиротам, а также тем, кто временно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детдом семейного типа.

Если же вы не нарушали никаких критериев, а финансовая помощь все равно перестала поступать, вам придется обратиться в ЦПАУ или управление соцзащиты и обновить данные или подать дополнительные документы.

Изменения в программе єОселя для переселенцев с 1 октября

Помимо прочего, правительство приняло постановление, согласно которому ипотека єОселя стала еще более доступной для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий.

Так, предусматривается поддержка:

70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья стоимостью до 2 млн грн);

до 70% ежемесячного платежа в течение первого года с даты заключения кредитного договора;

и 40 тыс. грн на оплату услуг и комиссий банка, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей.

Действие программы утвердили для 238 общин из 10 областей. Она охватывает 6,6 млн украинцев, 3,7 млн из которых – представители уязвимых категорий населения.

– Для оформления необходимо подать заявление в уполномоченный банк. После проверки Пенсионный фонд перечислит средства на эскроу-счет. Выплата осуществляется при условии, что человек оплатил собственными средствами не менее 30% первого взноса, а в дальнейшем будет своевременно погашать ежемесячные платежи, – пояснили в Минсоцполитики.

Подчеркнем, что при получении этой помощи нельзя рассчитывать на другие жилищные программы для ВПЛ.

Обновленный механизм программы Жилище для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий стартовал с 10 сентября.

Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья

Люди, являющиеся внутренне перемещенными лицами, для того чтобы получить субсидию на аренду жилья, должны предоставить договор, по которому государство сможет компенсировать налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый налог.

Документы на аренду нужно подписать у владельца жилья. Также нужно заполнить заявление с просьбой о субсидиях и компенсации части налогов.

Иногда может понадобиться скан документов о том, что именно этот человек является законным представителем. Может быть необходимо и специальное решение суда по этому вопросу.

После заполнения все документы подают в ПФУ – можно физически, можно онлайн. После этого в течение 10 дней поступит решение о назначении субсидии и ее размере.

Что известно о программе Прихисток для ВПЛ

Еще одна государственная программа, помогающая переселенцам с жильем – это так называемое Прихисток для ВПЛ.

Она помогает государству выплачивать средства владельцам жилья, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц бесплатно.

Размер такой выплаты в настоящее время составляет 450 грн в месяц за каждого размещенного человека.

Кроме того, государство запустило экспериментальный проект поддержки ВПЛ, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, под названием Временное размещение ВПЛ.

На участие могут претендовать ВПЛ с инвалидностью или пожилого возраста, которые переместились с территорий активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Им могут предоставить убежище, стационарный уход, помочь с социальной адаптацией.

Этим занимаются государственные некоммерческие предприятия, среди которых Миргородский санаторий Слава и Трускавецкий санаторий Батькивщина, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.