Внутрішньо переміщеним особам в Україні доводиться долати безліч труднощів. Втрата дому, звичного оточення, роботи та стабільного доходу — усе це створює значні виклики для людей, які були змушені залишити свої громади через війну. Багатьом із них доводиться починати життя з нуля, орендуючи житло, шукаючи нову роботу та пристосовуючись до нових умов.

Проте держава надає ВПО різні види підтримки. Зокрема, вони можуть отримувати щомісячні грошові виплати на проживання, допомогу на оплату житла та комунальних послуг, а також соціальні виплати для сімей із дітьми.

Чи було фінансування ВПО у жовтні, читайте в нашому матеріалі.

Коли прийдуть виплати ВПО у жовтні 2025

Станом на 13 жовтня Пенсійний фонд України продовжує забезпечувати фінансування основних соціальних виплат:

Зокрема, на пенсійні виплати спрямовано 34,5 млрд грн, із яких 6,1 млрд грн доставлено через АТ Укрпошта, а 28,4 млрд грн — через уповноважені банки.

На житлові субсидії та пільги виділено 1,2 млрд грн, а на страхові виплати — 1,9 млрд грн, з яких 0,7 млрд грн спрямовано на оплату лікарняних листків.

Крім того, на державні допомоги та інші соціальні виплати перераховано 4,5 млрд грн.

Упродовж жовтня до органів Пенсійного фонду України звернулися громадяни, яким було надано понад 586 тисяч послуг.

В яких числах відбувається фінансування ВПО у жовтні

Відповідно до даних Пенсійного фонду України, усі соціальні та пенсійні виплати здійснюються у встановлені терміни — з 4 по 25 число кожного місяця.

Саме в цей період громадяни отримують свої пенсії, субсидії, державні допомоги та інші належні виплати. Отже фінансування ВПО у жовтні також відбудеться у цих числах.

Зміни у фінансуванні виплат ВПО за жовтень

У Пенсійному фонді повідомили, що у серпні 2025 року закінчився термін виплати допомоги на проживання для деяких внутрішньо переміщених осіб із найбільш уразливих категорій, які отримували такі виплати протягом трьох попередніх шестимісячних періодів.

Зокрема уряд ухвалив постанову № 1033 від 26 серпня 2025 року, якою внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року). Згідно з цими змінами, виплати будуть продовжені ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.

Для певних категорій отримувачів додаткового звернення не потрібно:

особи пенсійного віку, які отримують пенсію розміром не більше чотирьох прожиткових мінімумів (9 444 грн);

особи з інвалідністю I або II групи, діти з інвалідністю до 18 років, а також діти з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також молодь з їх числа віком до 23 років, включно з тими, хто перебуває у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях, а також їхні опікуни, батьки-вихователі та прийомні батьки.

Інші категорії осіб, які хочуть продовжити отримання допомоги, повинні подати відповідну заяву.

Розмір допомоги становить 2 000 грн на одну дорослу особу та 3 000 грн на одну дитину або особу з інвалідністю.

Виплати надаються щомісяця на кожного члена родини внутрішньо переміщених осіб, що належать до вразливих категорій або мають низькі доходи.

Але відбулося і ряд змін. Зокрема важливі зміни у порядку призначення та виплати допомоги:

Розширено перелік отримувачів, тож тепер допомогу можуть отримувати військовослужбовці, правоохоронці та інші ВПО на період лікування та реабілітації після поранень або травм, отриманих під час бойових дій.

Уточнено умови повторного звернення. Тепер допомога призначається на один шестимісячний період із можливістю продовження у передбачених законодавством випадках.

Врегульовано порядок відновлення виплат для непрацюючих працездатних осіб. Отже, якщо після припинення допомоги вони зареєструвалися у центрі зайнятості або почали працювати, виплати відновлюватимуться з місяця, коли здійснено відповідні заходи.

Кошти на депозиті понад 100 тис. грн більше не перешкоджають отриманню допомоги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, кого тимчасово влаштовано у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

Додано підстави для відмови, тож допомогу можуть не надавати, якщо ВПО або член сім’ї здає своє житло в оренду, або якщо особа перебуває за кордоном 30 днів підряд або 60 днів сумарно за останні шість місяців; у випадках наявності обґрунтованих причин терміни подовжуються до 60 днів підряд або 90 днів сумарно за пів року.

