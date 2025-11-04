Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине пятого транша на сумму более €1,8 млрд в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility.

ЕС одобрил пятый платеж Украине на €1,8 млрд

Как отмечается на сайте Совета ЕС, эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша.

Финансирование в основном направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойного функционирования системы государственного управления.

Сейчас смотрят

В Совете ЕС объяснили, что выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с планом для Украины, который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации государства, а также содержит график реализации реформ, необходимых для продвижения к членству в ЕС в ближайшие годы.

25 октября Совет Европейского Союза одобрил обновленный План Украины, который является частью программы Ukraine Facility объемом €50 млрд.

Изменения, предложенные правительством в августе, касаются преимущественно уточнения сроков реализации реформ, тогда как основные обязательства Украины остались без изменений.

Программа Ukraine Facility: что предусматривает

1 февраля 2024 года лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили четырехлетний пакет помощи Украине на сумму €50 млрд.

27 февраля это решение поддержал Европарламент, а на следующий день Совет ЕС официально запустил соответствующий инструмент.

Программа Ukraine Facility предусматривает выделение Украине €50 млрд в течение 2024–2027 годов, из которых €39 млрд будут направлены в государственный бюджет для укрепления макрофинансовой стабильности.

22 мая 2024 года Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках Ukraine Facility. Соглашение устанавливает механизмы сотрудничества, контроля за расходами и меры по предупреждению коррупции при использовании средств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.