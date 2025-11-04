Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов опроверг сообщения о якобы использовании в отчете Еврокомиссии формулировки «разворот реформ».

Об этом он заявил в комментарии Европейской правде.

Ченцов об отчете ЕС

Ежегодный отчет о расширении, который Еврокомиссия готовит для всех стран-кандидатов, уже согласован между европейскими институтами.

Документ положительно оценивает прогресс реформ в Украине, в частности в условиях полномасштабной войны.

— Был проинформирован Еврокомиссией и получил заверения, что такие фразы (о «негативных тенденциях» и «развороте реформ», — Ред.) в отчете отсутствуют; работа над коммуникацией ЕК еще продолжается, — отметил Ченцов.

В Европейской комиссии подчеркнули, что отчет имеет сбалансированный характер и подтверждает вхождение Украины в группу государств, которые уверенно продвигаются к членству в ЕС — вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией.

Еврокомиссия отметила, что Украина демонстрирует заметный прогресс реформ и устойчивость, даже несмотря на агрессию России и рост количества воздушных атак.

В документе указано, что страна продолжает внедрять изменения в ключевых сферах — судопроизводстве, госуправлении, борьбе с коррупцией и адаптации законодательства к нормам ЕС.

Напомним, что Украина вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией получила одобрительную оценку прогресса на пути к членству в ЕС.

Европейская комиссия обнародует отчет о достижениях кандидатов 4 ноября.

Этот отчет оценивает политическое развитие десяти стран-кандидатов — от Албании и Боснии до Украины и Турции — и констатирует, что процесс расширения продвигается быстрее, чем за последние 15 лет.

ЕК считает реалистичным присоединение новых членов к Евросоюзу до конца текущего мандата, то есть до 2029 года.

Последним государством, присоединившимся к ЕС, была Хорватия в 2013 году.

По данным Reuters, которые 4 ноября уже опроверг Всеволод Ченцов, в проекте отчета указано, что Украина демонстрирует «решительную приверженность» евроинтеграционному курсу, хотя должна усилить борьбу с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Еврокомиссия также предостерегает Киев от повторения попыток вмешательства в работу НАБУ и САП, которые уже имели место летом 2025 года.

Хотя решение об открытии или завершении переговоров принимают все 27 стран-членов ЕС единогласно, в отчете признается стабильный прогресс Украины и Молдовы, несмотря на задержки, связанные с блокированием Будапештом.

В то же время худшую оценку в этом году получила Грузия, которую ЕК обвинила в «демократическом отступлении» и разрушении верховенства права.

