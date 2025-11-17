НАБУ вряд ли сможет установить путь попадания в Украину крупной суммы наличной иностранной валюты, которую использовали фигуранты дела Мидас, поэтому предлагает ввести специальную форму учета.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, который ведет это дело.

НАБУ предлагает ввести учет ввоза крупных сумм наличных

— Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И второй раз мы, пожалуй, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину, – сказал он на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности под председательством народного депутата Ярослава Железняка в Киеве в понедельник.

По словам Абакумова, Федеральная резервная система США фиксирует, кому она продает эти средства, но в Европе, в то время как в Украине этим никто не занимается.

— Есть предложение к народным депутатам, к Национальному банку ввести форму учета ввоза таких сумм наличных в Украину, кому они продаются, и это, на самом деле, будет большим вкладом в недопущение таких ситуаций, – подытожил представитель НАБУ.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник поблагодарил за это предложение.

— Мы его рассмотрим, и я доложу, – сказал он на заседании ВСК.

Железняк подтвердил готовность рассмотреть это предложение в Верховной Раде.

Дело Мидас: как доллары попали в Украину

Он напомнил, что конкретно в случае операции Мидас речь идет о найденных у фигурантов дела так называемых белых (а не новых синих) долларах в упаковке ФРС на общую сумму около $4 млн.

Олейник констатировал, что на данный момент в Украине нет ни одного уникального реестра, с помощью которого можно было бы сверить штрих-код и номер упаковки ФРС и выяснить, откуда эти купюры появились в Украине.

— Относительно того, как вообще возят купюры. Сейчас есть 8 банков, которые импортируют доллары и евро в Украину. Далее несколько из них используют их только для собственного пользования, другие продают их банкам, другим участникам финансового рынка, — описал текущее состояние ввоза наличной валюты представитель Нацбанка.

По его словам, в Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-то отдельный миллион без наличия системы регистрации невозможно.

— Плюс импорт происходит не только во время войны, он происходил постоянно: вывозились старые купюры, завозились новые, и узнать, где конкретно этот миллион был, был ли он в банке, был ли он на сером рынке, был ли он в какой-то инкассаторской компании или обменном пункте, сейчас точно сказать невозможно, — констатировал Олийнык.

Он сообщил, что Нацбанк начал сбор информации по системе, чтобы обобщить, как банки между собой торгуют валютой, кто использует ее для собственных целей.

— Но речь идет об операциях на миллиарды долларов. Выделить небольшую сумму сложно, – еще раз подчеркнул заместитель председателя.

