С 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные по программе Национальный кешбэк.

Национальный кешбэк изменил категории расходования средств

Чтобы синхронизировать работу Национального кешбэка с государственной программой Зимняя поддержка, были обновлены категории товаров, за которые можно рассчитываться полученными от государства средствами.

Средства, накопленные на карте Национального кешбэка, можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские товары;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские товары, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.

— Обновление связано с особенностями работы политики Зимняя поддержка, в частности, с выплатами 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кешбэка. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы, — сообщает Минэкологии.

Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

В программе Национальный кешбэк уже участвуют более 7,5 млн украинцев, которые получили более 4 млрд грн выплат. К ней присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях.

