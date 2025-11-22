З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою Нацкешбек.

Нацкешбек змінив категорії витрачення коштів

Аби синхронізувати роботу Нацкешбеку з державною програмою Зимова підтримка, були оновлені категорії щодо товарів, за які можна розраховуватися отриманими від держави коштами.

Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

– Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики Зимова підтримка, зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати, – повідомляє Міндовкілля.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі Нацкешбек уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті Зроблено в Україні.

