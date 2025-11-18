Зимняя поддержка — проект президента Украины, реализуемый правительством для дополнительной поддержки граждан в период повышенных зимних расходов. Получить 1 000 грн могут все граждане Украины: взрослые, дети и люди, находящиеся под опекой.

На каждого ребенка подается отдельная заявка, а опекуны подают документы, подтверждающие их полномочия. Выплата не предоставляется тем, кто находится за пределами страны или на временно оккупированных территориях.

До какого числа можно подать заявку на Зимнюю поддержку, читайте в нашем материале.

До какого числа можно подать заявку на 1000 от Зеленского

15 ноября стартовала программа Зимняя поддержка, которая объединяет более десяти государственных инициатив, направленных на помощь украинцам во время холодного сезона. Уже с первого дня можно подать заявку на единовременную выплату 1 000 грн.

В Минсоцполитики рассказали, до какого числа можно подать заявку на получение 1000 гривен в рамках Зимней поддержки и как это сделать. Оформить заявку можно двумя способами – в приложении Дія или через Укрпочту. Программа действует с 15 ноября по 24 декабря 2025 года. То есть, именно 24 декабря — последний день приема заявок.

Как подать заявку через Дія

Онлайн-оформление остается самым удобным способом. Убедитесь, что приложение обновлено, после чего:

Перейдите в раздел Сервисы — Зимняя поддержка.

Заполните необходимые данные и выберите карту Национальный кэшбэк.

Подтвердите заявку, и она сразу пойдет в обработку.

Если карта уже открыта, ее можно просто добавить. Если нет — нужно оформить ее в банке-партнере и привязать в приложении.

Для подачи заявки на ребенка в Дія должно отображаться его свидетельство о рождении. Если документ не подтянулся, его можно добавить вручную. В случае технических проблем, стоит обратиться в ГРАГС или подать заявление через Укрпочту.

Как оформить помощь через Укрпочту

Тем, кто получает пенсию или государственное пособие через Укрпочту, подавать заявку не нужно, ведь средства зачислят автоматически на уже созданный счет.

Люди, которые не пользуются Дія, могут подать заявление в отделении Укрпочты с 18 ноября. Подробнее читайте здесь .

Лица, которым трудно передвигаться, могут позвонить по номеру 0 800 300 545, и почтальон поможет оформить заявку на дому. В прифронтовых районах работают мобильные отделения.

На что можно потратить 1 000 грн

Средства можно использовать только на украинские товары и услуги:

продукты питания (кроме подакцизных),

медикаменты,

книги,

оплату почтовых и коммунальных услуг,

благотворительные взносы.

1000 от Зеленского: до какого числа можно подать заявку и потратить деньги

Сроки использования разные:

через Дію — до 30 июня 2026 года,

автоматически через Укрпочту — до 25 декабря 2025 года,

после подачи заявки через Укрпочту — до 25 января 2026 года.

Для наиболее уязвимых категорий государством предусмотрена дополнительная выплата 6 500 грн.

Источник : Минсоцполитики

