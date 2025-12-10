Национальный регулятор энергетики НКРЭКУ утвердил новый тариф на передачу электроэнергии на 2026 год для НЭК Укрэнерго.

Как изменится тариф на передачу электрической энергии в 2026 году, читайте в нашем материале.

Тариф на передачу электроэнергии на 2026 год: как выросли цены

Для услуги по передаче электроэнергии применяется двухэтапный подход:

с 1 января по 31 марта тариф составит 713,68 грн/МВт·ч,

с 1 апреля по 31 декабря – 742,91 грн/МВт·ч,

параллельно тариф на услугу диспетчерского управления утвержден на весь год на уровне 110,03 грн/МВт·ч.

Таким образом, тариф на передачу света в 2026 году вырастет примерно на 7,2%, а плата за диспетчерское управление – на 11,2% по сравнению с текущим годом.

Тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии на 2026 год покрывает не только операционные расходы компании, но и выполнение специальных обязанностей государства и расчеты на рынке электроэнергии.

Основные расходы на диспетчеризацию — это балансировка энергосистемы и закупка быстрых резервов, и они составляют большую часть платы за управление. При этом операционные расходы компании занимают только 11,1% в тарифе на передачу и 27,3% в тарифе на диспетчеризацию. Остальные средства направляются на выполнение государственных обязательств, в частности выплаты “зеленым” производителям, компенсацию технологических расходов, обслуживание кредитов и расчеты на рынке электроэнергии.

Как отметили в Укрэнерго, расходы на выполнение обязательств перед “зеленой” генерацией составляют около 50% тарифа на передачу электроэнергии 2026. Это средства, необходимые для выполнения государственных гарантий, а не для поддержки собственной деятельности Укрэнерго. Поскольку объем “зеленой” генерации постоянно растет, а расчеты привязаны к курсу евро, тариф также должен расти соответственно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты.

В условиях войны и постоянных атак на украинскую энергосистему расходы компании растут из-за необходимости поддержания работоспособного состояния магистральных сетей, высоковольтных подстанций и критического оборудования.

Более того, НКРЭКУ учла недофинансирование за 2023 год на сумму 2,68 млрд грн, что позволит Укрэнерго частично погасить задолженность перед участниками рынка.

Вырастут ли цены на электроэнергию

Стоимость тарифов НЭК Укрэнерго при формировании конечной цены электроэнергии для бизнеса остается незначительной, поэтому увеличение платы за передачу не приведет к существенному подорожанию электроэнергии и составит максимум 2%.

Источник: Укрэнерго

