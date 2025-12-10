Національний регулятор енергетики НКРЕКП затвердив новий тариф на передачу електроенергії на 2026 рік для НЕК Укренерго.

Як зміниться тариф на передачу електричної енергії у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Тариф на передачу електроенергії на 2026 рік: як зросли ціни

Для послуги з передачі електроенергії застосовується двоетапний підхід:

Зараз дивляться

від 1 січня до 31 березня тариф становитиме 713,68 грн/МВт·год,

з 1 квітня до 31 грудня – 742,91 грн/МВт·год,

паралельно тариф на послугу диспетчерського управління затверджений на весь рік на рівні 110,03 грн/МВт·год.

Відтак, тариф на передачу світла у 2026 зросте приблизно на 7,2%, а плата за диспетчерське управління – на 11,2% у порівнянні з поточним роком.

Тариф Укренерго на передачу електроенергії на 2026 покриває не лише операційні витрати компанії, а й виконання спеціальних обов’язків держави та розрахунки на ринку електроенергії.

Основні витрати на диспетчеризацію – це балансування енергосистеми та закупівля швидких резервів і вони складають більшу частину плати за управління. При цьому, операційні витрати компанії займають лише 11,1% у тарифі на передачу та 27,3% у тарифі на диспетчеризацію.

Решта коштів спрямовується на виконання державних зобов’язань, зокрема виплати “зеленим” виробникам, компенсацію технологічних витрат, обслуговування кредитів і розрахунки на ринку електроенергії.

Як зазначили в Укренерго, витрати на виконання обов’язків перед “зеленою” генерацією складають близько 50% тарифу на передачу електроенергії 2026. Це кошти, необхідні для виконання державних гарантій, а не на підтримку власної діяльності Укренерго. Оскільки обсяг “зеленої” генерації постійно зростає, а розрахунки прив’язані до курсу євро, тариф також має зростати відповідно, щоб забезпечити гарантовані виплати.

В умовах війни й постійних атак на українську енергосистему витрати компанії зростають через необхідність підтримки працездатного стану магістральних мереж, високовольтних підстанцій та критичного обладнання.

Ба більше, НКРЕКП врахувала недофінансування за 2023 рік на суму 2,68 млрд грн, що дозволить Укренерго частково погасити заборгованість перед учасниками ринку.

Чи зростуть ціни на електроенергію

Вартість тарифів НЕК Укренерго при формуванні кінцевої ціни електроенергії для бізнесу залишається незначною, тому збільшення плати за передачу не спричинить істотного подорожчання електроенергії і становитиме максимум 2%.

Джерело: Укренерго

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.