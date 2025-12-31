Национальный банк Украины сообщил, как будут работать банки и система электронных платежей в конце 2025 года и в начале 2026-го. Основной акцент — на новогодние дни и завершение бюджетного года.

Как будет работать Приватбанк на новогодние праздники, читайте в нашем материале.

Как будет работать Приватбанк 31 декабря

Как отметили в НБУ, система электронных платежей и в дальнейшем будет работать без перерывов, круглосуточно и ежедневно, включая праздники. Такой режим сохраняется в соответствии с техническими правилами работы СЭП.

Сейчас смотрят

В конце 2025 года и в начале 2026-го банковская система Украины будет работать без праздничных выходных. Поэтому график работы Приватбанка на новогодние праздники будет обычным, как в будние дни. Это связано с действием военного положения, во время которого официальные выходные на Рождество и Новый год отменены. Соответствующие правила закреплены постановлением Национального банка Украины №146.

В НБУ пояснили, что финансовые учреждения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Граждане смогут пользоваться отделениями банков, банкоматами, осуществлять переводы и получать средства без дополнительных ограничений. Также непрерывно будет работать система электронных платежей — круглосуточно, семь дней в неделю.

Таким образом, график работы Приватбанка 31 декабря не изменится, поэтому отделения будут работать в обычном режиме.

Будут ли работать переводы с карты на карту

В то же время в связи с завершением бюджетного года для Государственной казначейской службы вводятся временные технические ограничения. В частности, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года через СЭП не будут проводиться платежные и информационные операции с Казначейством. При этом для банков, валютного рынка, депозитария НБУ и других финансовых систем никаких изменений в работе не предусмотрено.

31 декабря банки сосредоточатся прежде всего на кассовых операциях, а банкоматы должны работать без перебоев и быть обеспечены наличными разных номиналов. Это необходимо для беспрепятственного обслуживания клиентов в предпраздничный период.

В первый день нового года, 1 января, эмиссионно-кассовые операции в банковской системе будут проходить по обычному графику. Система электронных платежей также будет оставаться активной в режиме 24/7, что позволит гражданам пользоваться банковскими услугами даже в праздничную дату.