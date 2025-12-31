Національний банк України повідомив, як працюватимуть банки та система електронних платежів наприкінці 2025 року й на початку 2026-го. Основний акцент – на новорічні дні та завершення бюджетного року.

Як працюватиме Приватбанк на новорічні свята, читайте в нашому матеріалі.

Як працюватиме Приватбанк 31 грудня

Як зазначили в НБУ, система електронних платежів і надалі працюватиме без перерв, цілодобово та щоденно, включно зі святами. Такий режим зберігається відповідно до технічних правил роботи СЕП.

Зараз дивляться

Наприкінці 2025 року та на початку 2026-го банківська система України працюватиме без святкових вихідних. Тож графік роботи Приватбанку на новорічні свята буде звичайним, як у будні дні. Це пов’язано з дією воєнного стану, під час якого офіційні вихідні на Різдво та Новий рік скасовані. Відповідні правила закріплені постановою Національного банку України №146.

У НБУ пояснили, що фінансові установи продовжать обслуговувати клієнтів у звичайному режимі. Громадяни зможуть користуватися відділеннями банків, банкоматами, здійснювати перекази та отримувати кошти без додаткових обмежень. Також безперервно працюватиме система електронних платежів – цілодобово, сім днів на тиждень.

Отже, графік роботи Приватбанку 31 грудня не зміниться, тож відділення працюватимуть у звичному режимі.

Чи працюватимуть перекази з карти на карту

Водночас через завершення бюджетного року для Державної казначейської служби запроваджуються тимчасові технічні обмеження. Зокрема, 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року через СЕП не проводитимуться платіжні та інформаційні операції з Казначейством. При цьому для банків, валютного ринку, депозитарію НБУ та інших фінансових систем жодних змін у роботі не передбачено.

31 грудня банки зосередяться насамперед на касових операціях, а банкомати повинні працювати без перебоїв і бути забезпечені готівкою різних номіналів. Це необхідно для безперешкодного обслуговування клієнтів у передсвятковий період.

У перший день нового року, 1 січня, емісійно-касові операції в банківській системі відбуватимуться за звичним графіком. Система електронних платежів також залишатиметься активною в режимі 24/7, що дозволить громадянам користуватися банківськими послугами навіть у святкову дату.