Минэкономики вернуло критерий зарплаты для бронирования работников
- Предприятия с 50+ работниками могут бронировать персонал при условии зарплаты в два раза выше средней по Украине, а с 20-49 работниками - в три раза выше.
- Запрещено признавать важными для экономики предприятия, бенефициарами которых являются резиденты России, Беларуси или стран из черного списка FATF.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вернуло в критерии определения субъектов хозяйствования, имеющих важное значение для национальной экономики, показатель средней зарплаты по сравнению со средней зарплатой по стране.
Уровень зарплаты как критерий для бронирования: что известно
Согласно приказу №3650 от 22 декабря 2025 года, размещенному на сайте министерства, на бронирование могут претендовать предприятия, которые насчитывают не менее 50 работников и имеют среднюю заработную плату за последний отчетный месяц не менее чем в два раза выше средней зарплаты по стране за последний налоговый год.
Для предприятий, где работают от 20 до 49 человек, средняя заработная плата должна быть как минимум в три раза выше средней по стране.
Аналогичные критерии действовали ранее в приказе Минэкономики №28003 от 18 декабря 2024 года, однако в новой редакции приказа №471 от 11 сентября 2025 года они уже не применялись.
Кроме того, на статус предприятия, важного для экономики, могут рассчитывать производители из перечня техники и оборудования, частичная стоимость которых компенсируется из государственного бюджета, что также утверждается Минэкономики.
Приказ от 22 декабря 2025 года также ужесточает ограничения безопасности, запрещая признавать такими предприятия, бенефициарами которых являются резиденты России, , Республики Беларусь или стран из черного списка FATF, за исключением лиц, законно проживающих в Украине.
На данный момент информации о государственной регистрации нового приказа в Министерстве юстиции нет.