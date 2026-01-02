Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вернуло в критерии определения субъектов хозяйствования, имеющих важное значение для национальной экономики, показатель средней зарплаты по сравнению со средней зарплатой по стране.

Уровень зарплаты как критерий для бронирования: что известно

Согласно приказу №3650 от 22 декабря 2025 года, размещенному на сайте министерства, на бронирование могут претендовать предприятия, которые насчитывают не менее 50 работников и имеют среднюю заработную плату за последний отчетный месяц не менее чем в два раза выше средней зарплаты по стране за последний налоговый год.

Для предприятий, где работают от 20 до 49 человек, средняя заработная плата должна быть как минимум в три раза выше средней по стране.

Аналогичные критерии действовали ранее в приказе Минэкономики №28003 от 18 декабря 2024 года, однако в новой редакции приказа №471 от 11 сентября 2025 года они уже не применялись.

Кроме того, на статус предприятия, важного для экономики, могут рассчитывать производители из перечня техники и оборудования, частичная стоимость которых компенсируется из государственного бюджета, что также утверждается Минэкономики.

Приказ от 22 декабря 2025 года также ужесточает ограничения безопасности, запрещая признавать такими предприятия, бенефициарами которых являются резиденты России, , Республики Беларусь или стран из черного списка FATF, за исключением лиц, законно проживающих в Украине.

На данный момент информации о государственной регистрации нового приказа в Министерстве юстиции нет.