Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повернуло до критеріїв визначення суб’єктів господарювання, що мають важливе значення для національної економіки, показник середньої зарплати у порівнянні із середньою зарплатою по країні.

Рівень зарплати як критерій для бронювання: що відомо

Згідно з наказом №3650 від 22 грудня 2025 року, розміщеним на сайті міністерства, на бронювання можуть претендувати підприємства, які налічують не менше 50 працівників та мають середню заробітну плату за останній звітний місяць щонайменше вдвічі вищу за середню зарплату по країні за останній податковий рік.

Для підприємств, де працюють від 20 до 49 осіб, середня заробітна плата має бути щонайменше втричі більшою за середню по країні.

Аналогічні критерії діяли раніше у наказі Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року, проте у новій редакції наказу №471 від 11 вересня 2025 року вони вже не застосовувалися.

Окрім цього, на статус підприємства, важливого для економіки, можуть розраховувати виробники з переліку техніки та обладнання, часткова вартість яких компенсується з державного бюджету, що також затверджується Мінекономіки.

Наказ від 22 грудня 2025 року також посилює безпекові обмеження, забороняючи визнавати такими підприємства, бенефіціарами яких є резиденти Росії, Республіки Білорусь або країн із чорного списку FATF, за винятком осіб, які законно проживають в Україні.

Наразі інформації про державну реєстрацію нового наказу у Міністерстві юстиції немає.