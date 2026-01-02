С 1 января не предусмотрены значительные доплаты пенсионерам. Однако украинцы могут воспользоваться предложением о Зимней поддержке в размере 1 тыс. грн.

Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 января 2026 года для украинцев и стоит ли ожидать повышения пенсий.

Пенсии-2026: что изменится с 1 января и будет ли повышение

Кабинет министров поддержал предложение, касающееся продления срока использования помощи в размере 1 тыс. грн в рамках программы Зимняя поддержка, пишет Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Получатели пенсий и социальных выплат, которые обслуживаются Укрпочтой, независимо от того, была ли выплата сформирована автоматически или оформлена по личной заявке, смогут использовать эти средства до конца февраля 2026 года. Теперь этот срок является одинаковым для обеих групп.

Ранее для этих категорий граждан действовали ограниченные сроки: средства можно было использовать только в течение декабря 2025 года и января 2026 года соответственно.

Напомним, что подать заявку на помощь можно было до 24 декабря 2025 года.

По информации Минсоцполитики, по состоянию на 22 декабря количество поданных заявок достигло 17,7 млн. Еще почти 2 млн получили выплату автоматически как получатели пенсий и соцвыплат через Укрпочту.

Средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства, книги, продукты питания украинского производства, а также на благотворительность.

Общая сумма расходов по состоянию на 22 декабря через карту Национальный кэшбэк уже превысила 7 млрд грн. Наиболее частые расходы – коммунальные услуги, лекарства и продукты.

Какими будут пенсии с 1 января 2026

В Министерстве финансов Украины пообещали, что будут обеспечены все меры для своевременной и полной выплаты пенсий для 10,3 млн украинских пенсионеров.

В частности, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение трансферта для Пенсионного фонда Украины до 251,3 млрд грн (дополнительно 14,4 млрд грн до 2025 года).

Как отмечают в Минфине, этот шаг позволит выполнить все обязательства госбюджета по пенсионным выплатам, включая доплаты, надбавки и повышения, финансирование которых предусмотрено законодательством.

Согласно сложившейся практике, ежегодная индексация пенсий состоится с 1 марта. Коэффициент этого роста будет объявлен в феврале 2026 года, подчеркнули в Министерстве финансов Украины.